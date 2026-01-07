A hóhelyzetről tartott rendkívüli sajtótájékoztatót az Operatív Törzs

Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője tartott sajtótájékoztatót szerda reggel a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására létrehozott Operatív Törzs ülése után. A keddi sajtótájékoztatón arról számoltak be, nincs a hótól elzárt település Magyarországon, a közszolgáltatások folyamatosan működnek, a tűzoltók és a közműszolgáltatók készenlétben várják, hogy történik-e valamilyen rendkívüli üzemzavar az országban - írja az Origo.
Ezt mondták el a hóhelyeztről a szerdai sajtótájékoztatón
A szóvivő elmondta, 20-30 centiméteres hó alakult ki a tegnapi napon országszerte. Szerdán további havazás várható, így nagyjából 5-10 centi hóval hízhat a hótakaró az ország több részén.
Elzárt település sehol sincs az országban, a lakosság ellátása folyamatos és akadálytalan.
A rendőrség 285 közúti balesethez vonult ki, ezek közül egy volt halálos
– emelte ki a szóvivő.
A kórházakban minden műtétet elvégeztek, az ügyeletes traumatológiai osztályok mindenkit elláttak, ám a betegek száma 21 százalékkal emelkedett, valószínűleg a rossz időben előforduló balesetek miatt.
Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a havazás okozta nehézségek elhárításán
– hangsúlyozta Mukics Dániel.
A gyakorlatlan autósofőrök ne induljanak útnak, a járművezetők takarítsák le teljesen az autójukat indulás előtt.
A vízeink kezdenek befagyni, ez sokakat téli sportolásra csábít
– mondta a szóvivő, viszont óvatosságra int: a jeges felületek még nem alkalmasak korcsolyázásra.
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón kiemelte: a szociális intézmények kötelesek fogadni azokat, akik krízisellátásra van szüksége.
Hozzátette: senkinek nem kell a hidegben az éjszakát a szabad ég alatt tölteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.