A hóhelyzetről tartott rendkívüli sajtótájékoztatót az Operatív Törzs

Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője tartott sajtótájékoztatót szerda reggel a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására létrehozott Operatív Törzs ülése után. A keddi sajtótájékoztatón arról számoltak be, nincs a hótól elzárt település Magyarországon, a közszolgáltatások folyamatosan működnek, a tűzoltók és a közműszolgáltatók készenlétben várják, hogy történik-e valamilyen rendkívüli üzemzavar az országban - írja az Origo.

A hóhelyzetről tartottak szerda reggel sajtó / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Ezt mondták el a hóhelyeztről a szerdai sajtótájékoztatón

A szóvivő elmondta, 20-30 centiméteres hó alakult ki a tegnapi napon országszerte. Szerdán további havazás várható, így nagyjából 5-10 centi hóval hízhat a hótakaró az ország több részén.

Elzárt település sehol sincs az országban, a lakosság ellátása folyamatos és akadálytalan.

A rendőrség 285 közúti balesethez vonult ki, ezek közül egy volt halálos

– emelte ki a szóvivő.

A kórházakban minden műtétet elvégeztek, az ügyeletes traumatológiai osztályok mindenkit elláttak, ám a betegek száma 21 százalékkal emelkedett, valószínűleg a rossz időben előforduló balesetek miatt.

Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a havazás okozta nehézségek elhárításán

– hangsúlyozta Mukics Dániel.

A gyakorlatlan autósofőrök ne induljanak útnak, a járművezetők takarítsák le teljesen az autójukat indulás előtt.

A vízeink kezdenek befagyni, ez sokakat téli sportolásra csábít

– mondta a szóvivő, viszont óvatosságra int: a jeges felületek még nem alkalmasak korcsolyázásra.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón kiemelte: a szociális intézmények kötelesek fogadni azokat, akik krízisellátásra van szüksége.

Hozzátette: senkinek nem kell a hidegben az éjszakát a szabad ég alatt tölteni.