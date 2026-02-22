Több évnyi bántalmazó házasság után megölte férjét a dédnagymama

Egy dédnagymama évtizedekig tartó, kontrolláló és bántalmazó házasság után ölte meg férjét. Azonban egészen idáig senki sem tudott arról, hogy mi történt a zárt ajtók mögött.
Janet Dunn férjét, Anthony Dunnt northumberlandi otthonukban gyilkolta meg. Az akkor 73 éves nőt 2022-ben 5 év és 3 hónap börtönbüntetésre ítélték, miután beismerte a gondatlanságból elkövetett emberölést a Newcastle-i Koronabíróságon.
Azonban az ügyben történő felülvizsgálat nemrég új fénybe helyezte a történteket. A 81 éves Anthony halálával foglalkozó 42 oldalas dokumentum évekig tartó kontrolláló viselkedést állapított meg.
A jelentés szerint Anthony, aki tervezési tanácsadással és építészettel foglalkozott, az 1960-as években ismerkedett meg Janettal. Kapcsolatuk kezdete után, a nő teherbe esett, és egy cumbriai anya-baba egységbe küldték, mivel a gyermek örökbeadását tervezték, mert nem volt házas. A pár később úgy döntött, hogy megtartja a babát, majd összeházasodtak, és még két gyermekük született.
Első gyermekük születése után Janet otthagyta állását, és férje titkárnőjeként kezdett dolgozni. Lányaik, akik hozzájárultak a jelentéshez, azt mondták, hogy úgy gondolták, apjuk elvárja anyjuktól, hogy neki dolgozzon.
Bár anyám segítette apámat, az volt a benyomásom, hogy ő irányítja az üzleteket, és nem az anyám. Úgy tűnt számomra, hogy anyám alárendelt, és hajlandó volt elfogadni apám kívánságait
- mondta az egyik lánya.
A család 1986-ban a pontelandi Darras Hallba költözött, ahol a helyiek nagyon zárkózottnak írták el őket, de kívülről egy boldog házaspárnak tűntek. Egy korábbi üzlettárs Anthonyt karizmatikusként, meggyőzőként és a munkaorientáltként jellemezte. Ezzel szemben Janetet többször is csendesnek és engedelmesnek nevezték, aki kerülte a konfrontációt.
A zárt ajtók mögött a helyzet azonban teljesen más volt. Anthony pénzügyileg küzdött, és gyakran kölcsönzött üzleti partnerektől és rokonoktól, sőt felesége tudta nélkül újabb jelzáloggal terhelte a családi házat. Mindemellett kétszer is csődbe ment.
Lányaik elmondása szerint a házban egy állandó feszült hangulat uralkodott, és szüleik gyakran veszekedtek, amelyeket általában apjuk tetteiből indultak ki. Azonban Anthony nemcsak feleségét, de gyermekeit is irányította, kritizálta véleményüket, kiabált velük, és saját nézeteit erőltette rájuk.
Janetnél 2011-ben leukémiát diagnosztizáltak, Anthony pedig a covid-járvány alatt abbahagyta a munkát, ami után a pár egyre inkább elszigeteltté vált.
Az édesanya azt állította, hogy többször is megpróbált elköltözni, de úgy érezte, képtelen erre, mert hiányoztak az anyagi forrásai, emellett a orvosi vizsgálatokon kívül szinte semmi kapcsolata nem volt egyikőjüknek sem a külvilággal.
Ahogy Anthony egészségügyi állapota romlott, a pénzügyi nyomás fokozódott, Janet kölcsönt vett fel, önkormányzati adóhátralékkal nézett szembe, és egy kölcsön miatt még üldözték is. A párnak ebben az időszakban hunyt el az egyik lánya is.
2022 márciusában a Newcastle-i Koronabíróság hangzott el, hogy Janet bekattant egy pénzügyeikről szóló beszélgetés során, egy párnával megfojtotta Anthonyt, majd később öngyilkosságot kísérelt meg a Bolam-tónál. A férj holttestére a házaspár lánya talált rá a Beech Court-i otthonukban, majd a feleséget gyilkossággal vádolták meg, de beszámíthatóságának csökkenése miatt csak emberölést ismert el.
A vizsgálat szerint az évek során Janet nem ismerte fel férje viselkedését bántalmazásként, így nem kért segítséget. Összességében megállapították, hogy Anthony hosszú távú kontrollja hozzájárult felesége alacsony önértékeléséhez, elszigeteltségéhez és félelméhez, miközben az anyagi nyomás és az otthona újbóli elvesztésének kockázata megakadályozta abban, hogy segítséget kérjen - írta a Mirror.
