Több évnyi bántalmazó házasság után megölte férjét a dédnagymama

Egy dédnagymama évtizedekig tartó, kontrolláló és bántalmazó házasság után ölte meg férjét. Azonban egészen idáig senki sem tudott arról, hogy mi történt a zárt ajtók mögött.

Nem ismerte fel az éveken át tartó bántalmazást a nő (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Janet Dunn férjét, Anthony Dunnt northumberlandi otthonukban gyilkolta meg. Az akkor 73 éves nőt 2022-ben 5 év és 3 hónap börtönbüntetésre ítélték, miután beismerte a gondatlanságból elkövetett emberölést a Newcastle-i Koronabíróságon.

Azonban az ügyben történő felülvizsgálat nemrég új fénybe helyezte a történteket. A 81 éves Anthony halálával foglalkozó 42 oldalas dokumentum évekig tartó kontrolláló viselkedést állapított meg.

Kívülről egy teljesen boldog házaspárnak tűntek

A jelentés szerint Anthony, aki tervezési tanácsadással és építészettel foglalkozott, az 1960-as években ismerkedett meg Janettal. Kapcsolatuk kezdete után, a nő teherbe esett, és egy cumbriai anya-baba egységbe küldték, mivel a gyermek örökbeadását tervezték, mert nem volt házas. A pár később úgy döntött, hogy megtartja a babát, majd összeházasodtak, és még két gyermekük született.

Első gyermekük születése után Janet otthagyta állását, és férje titkárnőjeként kezdett dolgozni. Lányaik, akik hozzájárultak a jelentéshez, azt mondták, hogy úgy gondolták, apjuk elvárja anyjuktól, hogy neki dolgozzon.

Bár anyám segítette apámat, az volt a benyomásom, hogy ő irányítja az üzleteket, és nem az anyám. Úgy tűnt számomra, hogy anyám alárendelt, és hajlandó volt elfogadni apám kívánságait

- mondta az egyik lánya.

A család 1986-ban a pontelandi Darras Hallba költözött, ahol a helyiek nagyon zárkózottnak írták el őket, de kívülről egy boldog házaspárnak tűntek. Egy korábbi üzlettárs Anthonyt karizmatikusként, meggyőzőként és a munkaorientáltként jellemezte. Ezzel szemben Janetet többször is csendesnek és engedelmesnek nevezték, aki kerülte a konfrontációt.

A zárt ajtók mögött a helyzet azonban teljesen más volt. Anthony pénzügyileg küzdött, és gyakran kölcsönzött üzleti partnerektől és rokonoktól, sőt felesége tudta nélkül újabb jelzáloggal terhelte a családi házat. Mindemellett kétszer is csődbe ment.