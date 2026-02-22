Hatalmas esések, könnyek és bámulatos produkciók: elképesztő fotókon A Nagy Duett második adásának legjobb pillanatai

Véget ért A Nagy Duett 2026-os évadának a második élő adása. Ezúttal sem maradtunk könnyek és izgalmak nélkül.

Leticia Calderón és Lékai-Kiss Ramóna A Nagy Duett máodik élő adásában Fotó: TumbaszHedi

A zsűri sztárvendége az előző adásban Betty, a csúnyalány sztárja, Ana María Orozco volt, ezúttal pedig az Esmeralda szépsége, Leticia Calderón foglalhatott helyett Lékai-Kiss Ramóna, Kasza Tibi, Stohl András és Horváth Tamás mellett.

Mutatjuk, A Nagy Duett második adásnak legjobb pillanatait! Galériánkat a fotóra kattintva nézheted meg: