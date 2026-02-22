HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Hatalmas esések, könnyek és bámulatos produkciók: elképesztő fotókon A Nagy Duett második adásának legjobb pillanatai

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 23:26
A Nagy Duett 2026TV2
Mutatjuk, a TV2 sikerműsorának legjobb pillanatait. A Nagy Duett ezúttal sem okozott csalódást.
N.T.
A szerző cikkei

Véget ért A Nagy Duett 2026-os évadának a második élő adása. Ezúttal sem maradtunk könnyek és izgalmak nélkül. 

TUMB5006
Leticia Calderón és Lékai-Kiss Ramóna A Nagy Duett máodik élő adásában Fotó: TumbaszHedi

A zsűri sztárvendége az előző adásban Betty, a csúnyalány sztárja, Ana María Orozco volt, ezúttal pedig az Esmeralda szépsége, Leticia Calderón foglalhatott helyett Lékai-Kiss Ramóna, Kasza Tibi, Stohl András és Horváth Tamás mellett

Mutatjuk, A Nagy Duett második adásnak legjobb pillanatait! Galériánkat a fotóra kattintva nézheted meg: 

TUML5240
Galéria: Elképesztő fotókon A Nagy Duett második adásának legjobb pillanatai
1/40
Elképesztő fotókon A Nagy Duett második adásának legjobb pillanatai

 

 

