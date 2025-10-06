Vérnyomásmérő lett a nyugdíjas utalványból - Terike elárulta, hogyan!

Sorra érkeznek a nyugdíjas utalványok a postán, már több mint 2,2 millióan kézhez vehették az élelmiszer utalványt. Bár azt csak hideg élelmiszerre lehet költeni, a nyugdíjasok leleményesen megoldják, hogy az legyen belőle, amire szükségük van. Eladni nem szabad, nem is érdemes, de családon belül nem tilos "üzletelni". Vannak, akik az ünnepekre tartalékolnak, de sokan már megtalálták az utalványok helyét. Nyugdíjasokat kérdeztünk, mihez kezdenek a 30 ezer forintos, több címletben érkező utalvánnyal.

Teréz örült az utalványnak, jó hasznát vette Fotó: Gáll Regina

Terike éppen megpihent egy áruház előtti padon, amikor arról kérdeztük, megkapta-e, és ha igen, akkor mire fordította a nyugdíjas utalványát.

Vérnyomásmérőt vettem belőle.

- adott meglepő választ. Értetlenkedésünket látva megmagyarázta, ez hogyan lehetséges.

Na jó, hát az úgy volt, hogy a fiamnak adtam oda az utalványokat, ő elköltötte, amire akarta, én pedig kaptam tőle egy vérnyomásmérőt. Nekem mindegy, hogy ők mire költik, nekem meg most ez fontosabb volt

- mondta Terike.

Minden nyugdíjashoz megérkeznek az utalványok

A nyugdíjas utalványokat már minden általunk megkérdezett idős ember megkapta, volt, aki már túl is van a nagybevásárláson, de olyan is akad, aki mikulásig, sőt karácsonyig tartalékol. Mária édesszájú, csokit vett leginkább eddig az utalványból.

Mária családja édesszájú Fotó: Gáll Regina

Keveset költöttem, jó lesz azt decemberben felhasználni, hiszen jönnek az ünnepek, az unokák pedig várják az édességet. Amúgy én is szeretem, egy keveset már vettem belőle. Nálunk a férjem vásárol leginkább, úgyhogy nem is tudom, ő mit vett eddig, pedig egy kasszán vagyunk

- -tette hozzá az asszony mosolyogva. Margitnak vannak gyerekei, unokái, ő már fel is használta az összes utalványt.

Margit süt-főz a gyerekeknek Fotó: Gáll Regina

Minden jól jön, ami segít egy kicsit a költekezésben! Hétvégén jönnek a gyerekek, sütök-főzök, viszik, amit készítek, úgyhogy bevásároltam egyedül a közértben és a piacon. 86 évesen futok a húzós kocsimmal

- mutatta. Örül, hogy a család szereti a főztjét, szívesen fáradozik értük.

Attila a napi bevásárlások alkalmával használja el az utalványokat.