Vérnyomásmérő lett a nyugdíjas utalványból - Terike elárulta, hogyan!

Sorra érkeznek a nyugdíjas utalványok a postán, már több mint 2,2 millióan kézhez vehették az élelmiszer utalványt. Bár azt csak hideg élelmiszerre lehet költeni, a nyugdíjasok leleményesen megoldják, hogy az legyen belőle, amire szükségük van. Eladni nem szabad, nem is érdemes, de családon belül nem tilos "üzletelni". Vannak, akik az ünnepekre tartalékolnak, de sokan már megtalálták az utalványok helyét. Nyugdíjasokat kérdeztünk, mihez kezdenek a 30 ezer forintos, több címletben érkező utalvánnyal.
Terike éppen megpihent egy áruház előtti padon, amikor arról kérdeztük, megkapta-e, és ha igen, akkor mire fordította a nyugdíjas utalványát.
Vérnyomásmérőt vettem belőle.
- adott meglepő választ. Értetlenkedésünket látva megmagyarázta, ez hogyan lehetséges.
Na jó, hát az úgy volt, hogy a fiamnak adtam oda az utalványokat, ő elköltötte, amire akarta, én pedig kaptam tőle egy vérnyomásmérőt. Nekem mindegy, hogy ők mire költik, nekem meg most ez fontosabb volt
- mondta Terike.
A nyugdíjas utalványokat már minden általunk megkérdezett idős ember megkapta, volt, aki már túl is van a nagybevásárláson, de olyan is akad, aki mikulásig, sőt karácsonyig tartalékol. Mária édesszájú, csokit vett leginkább eddig az utalványból.
Keveset költöttem, jó lesz azt decemberben felhasználni, hiszen jönnek az ünnepek, az unokák pedig várják az édességet. Amúgy én is szeretem, egy keveset már vettem belőle. Nálunk a férjem vásárol leginkább, úgyhogy nem is tudom, ő mit vett eddig, pedig egy kasszán vagyunk
- -tette hozzá az asszony mosolyogva. Margitnak vannak gyerekei, unokái, ő már fel is használta az összes utalványt.
Minden jól jön, ami segít egy kicsit a költekezésben! Hétvégén jönnek a gyerekek, sütök-főzök, viszik, amit készítek, úgyhogy bevásároltam egyedül a közértben és a piacon. 86 évesen futok a húzós kocsimmal
- mutatta. Örül, hogy a család szereti a főztjét, szívesen fáradozik értük.
Attila a napi bevásárlások alkalmával használja el az utalványokat.
A feleségem is megkapta már, sőt a családban még egy nyugdíjas él, így beosztjuk az utalványokat. December 31-ig lesz helye
- tette hozzá Attila.
Erzsébet is megkapta, de még nem használta fel az utalványt. Elteszi karácsonyra, az unokáknak szeretne kedvezni belőle, szeretné meglepni őket.
Hozzátette:
Remélem, belefér majd egy kis szaloncukor is!
A személyenként 30.000 forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalvány a Magyarországon élő és tartózkodó, 2025 júliusában a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt ellátásban részesült személyeket illeti meg. Az utalvány a több ellátásban részesülő személyt is csak 30.000 forint értékben illeti meg - olvasható a Magyar Államkincstár oldalán. Az utalvány nem névre szóló, azt bárki felhasználhatja.
Az utalványokat tartalmazó küldeményeket 2025 szeptember eleje és október 15-e között ütemezetten, postai úton kézbesítik.
