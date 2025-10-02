Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Jöhet a befőzés és a tésztagyúrás: Itt a nyugdíjas utalvány, összefognak az idősek

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 12:45
"Nagyon összetartó közösség vagyunk, egymást segítjük információkkal, akár a bevásárlásban is most, hogy érkeznek a nyugdíjas utalványok" - mondta el a Borsnak Murvainé Láng Róza. Az utalvány azt jelenti számára: most az idősek számítanak, fontosak.
Október 15-ig minden nyugdíjashoz megérkezik a 30 ezer forintos nyugdíjas utalvány, sokan már most kézhez kapták. Az üzletláncok versenyeznek azért, hogy náluk váltsák be az utalványokat, van, ahol akár a dupláját is érheti a támogatás. A Bors nyugdíjasokat kérdezett. Kiderült: egymást segítve, információval ellátva, okosan döntenek a felhasználásról, bár van, aki a karácsonyi időszakra spájzol. 

Érkeznek a nyugdíjas utalványok
Okosan költik el az utalványokat az idősek, sikeres a 30 ezer forintos nyugdíjas utalvány  (képünk illusztráció) Fotó: Pexels /  Pexels

Egymást segítik az idősek az információkkal, jól jött az utalvány

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke, Murvainé Láng Róza örül, hogy a hozzájuk tartozó harminc szervezet tagjaival napi kapcsolatban állnak, így akár még abban is tudnak segíteni egymásnak, hogy megszervezzék az autós szállítást a bevásárláshoz, ha valakinek szüksége lenne rá. 

Morvainé Láng Róza, sok éve a nyugdíjasok szolgálatában dolgozik Fotó: Médiaworks

59 évesen lettem nyugdíjas, előtte a honvédségnél dolgoztam. Nem bírtam otthon ülni, valamit kezdenem kellett magammal. A barátnőim mondták, hogy vegyek részt én is a nyugdíjasoknak szervezett programokon itt, Karcagon, így kerültem a szervezethez. Először pénztáros voltam, szerveztem sok mindent, 2017-ben aztán megválasztottak elnöknek. Jelenleg harmadszor vagyok a szervezet vezetője, és csinálom, ameddig erőm engedi. Nagyon összetartó közösség vagyunk, nekem ez nagy örömöt szerez, igazi segítőkész társaság, öröm minden nap velük. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt a harmincezer forintos utalványt megkaptuk, valahogy ilyet a régebbi rendszerekben nem adtak. Most úgy érzem, mi, idősek is számítunk.


A karcagi Stalmájer Györgyné Éva nem szeret tétlenül ücsörögni. Befőtteket tesz el télre, ehhez pedig kell az alapanyag. A család ugyanis odavan érte. Gyümölcsökre és alapélelmiszerekre, húsokra fordítja az utalványt.

Stalmájer Györgyné Éva és Milasokovity Lászlóné Rózsika is várta a 30 ezer forintos utalványt  Fotó: Olvasói


Stalmájer Györgyné tizenhat éve nyugdíjas, azóta még több a dolga, amióta nem dolgozik - meséli. Nem is csoda, hiszen a három gyerek, négy unoka és két dédunoka boldog elfoglaltságot jelent számára, na és ott van még a kert is. Ráadásul maga gyúrja a tésztát az egész családnak, ahhoz pedig sok liszt kell. 

A férjem harmincnégy éve meghalt sajnos, a nyugdíjam mellé nagyon jól jött ez a kis kiegészítés. Nagyon sok almát eszem, Pista, a zöldséges a megmondhatója. Ő is elfogadja az utalványt, már megbeszéltem vele, hogy majd megyek vásárolni hozzá. Nagyon becsületes dolog, hogy minket, időseket is emberszámba vesz a kormány.

Ha valaki nem kapja meg a jelzett határidőig az utalványt vagy a postai értesítőt, annak sürgősen érdemes a 1818-as kormányzati ügyfélvonalat vagy a Posta ügyfélszolgálatát hívni, hiszen az utalvány mindenkinek jár, aki nyugellátást kap. Összesen 2,3 millió jogosultnál csönget vele a postás október 15-ig.  A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen. Amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, aggodalomra természetesen nincs ok, a kijelölt letéti postán 10 munkanapon belül a címzett vagy akár a meghatalmazottja is átveheti a juttatást - közölte a Magyar Posta.

 

