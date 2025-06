Így aludt el első éjszakáján Kapu Tibor; szívszorító vallomást tett a szerelemről a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina

Egy ország kísérte figyelemmel június 25-én a második magyar űrhajós, Kapu Tibor indulását. Azóta az ország árgus szemmel követi Tibor mindennapjait, szinte nincs olyan lépése, amire ne lennének kíváncsiak.

Kapu Tibor szinte minden mozdulatára kíváncsiak az emberek. Most kiderült, hogyan aludt első űréjszakáján Fotó: MTI

Vajon hogyan telt Kapu Tibor első éjszakája?

Szinte az elsők között merült fel a kérdés, hogy a sok stressz és a sikeres út után vajon hogyan telhetett a férfi első éjszakája az űrállomáson, hogyan aludt és vajon miről álmodhat ő és a többi űrhajós? Nos, az űrhajósok egybehangzó véleménye szerint a gravitáció nélküli alvás, bár elsőre különösnek tűnhet, korántsem az: Chris Hadfield kanadai űrhajós szerint ugyanis még párnára sincs szükség a nyugodt pihenéshez. A horrorrajongóknak is csalódniuk kellett: az extrém körülmények ellenére ugyanis a legtöbb korábbi űrutazó azt mondta, hogy rémálmokról sincs szó, leginkább az űrállomásról, a Földről és az otthonukról álmodtak.

Szívszorító vallomás: szerelemre vágyik a lebénult balerina

Három éve annak, hogy örökre kettétört Tóth Nikolett balerina élete. A fiatal táncművész 2022. nyarán éppen munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott párjával, amikor a Jókai utcában egy beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak rá. Niki életét kettétörte a baleset: bordáktól lefelé lebénult. Az ügyben tartott tárgyaláson elmondta: szinte állandó fájdalmak között él, szociális élete pedig gyökeresen megváltozott. A kerekesszék miatt ugyanis nehezebben mozdul ki barátaival, míg korábban párjával pedig közös megegyezéssel szakítottak. Elmondta: nagyon vágyik a szerelemre:

Természetesen szeretnék magam mellett tudni valakit, de a jelenlegi állapotomban ez szinte esélytelen

Tóth Niki élete örökre megváltozott a házomlás után. A lebénult balerina szerelemre vágyik Fotó: Bors/Máté Krisztián

Omladozó házban éli mindennapjait a hét tagú Büttel család

Szinte egyetlen álma van a hét tagú Büttel családnak: új otthonra lelni. A 30 éves Ricsi és párja, Niki ugyanis három gyermeket nevelnek, de velük élnek Ricsi szülei is. A hét fős família azonban áldatlan körülmények között él: házuk szinte omladozik, falaik penészednek, a tér pedig igencsak szűkös egy ekkora család számára. A pár szerelme már 13 éve tart, imádják gyermekeiket is, de az anyagi lehetőségeik szűkössége miatt felújításról még csak álmodni sem mertek. Egészen eddig, most ugyanis a Tv2 Klub Újratervezés című műsora vette kézbe a család életét, akivel az elmondásuk szerint valóságos csodát tettek. A csapat ugyanis lehetőséget adott Ricsinek és Nikinek arra, hogy egy régóta vágyott otthonban élhessék életüket:

Az Újratervezés csapata csodát tett velünk, otthonunk nemcsak szebb és tisztább lett, hanem az életünk is könnyebb és örömtelibb

- mesélte Niki.