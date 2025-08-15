Brutális vonatbaleset: Ketten meghaltak Nagypeterdnél

Darabjaira tört egy fehér furgon, métereket repült a leszakadt lökhárítója, majd ketté tört az autó miután egy gyorsvonat hatalmas sebességgel tarolta le csütörtök délután Nagypeterd és Rózsafa között.

Az autóban egy idősebb férfi és egy nő utazott, a becsapódás után szörnyethaltak. A végzetes ütközés akkora erejű volt, hogy a vonat a vasúti átjáró után mintegy 100 méterrel később tudott csak megállni.

A Tények információi szerint az átjáróban csak a fényjelző berendezés működött, a sorompó nem üzemelt, a lámpa azonban piros volt, így hajtottak az átjáróba. A felismerhetetlenségig összeroncsolódott autót ráadásul a tűzoltóknak ketté kellett vágniuk, hogy a műszaki mentés során kiemelhessék belőle a két utas holttestét.

A baleset helyszínén ezután csak a roncs, táskák, ruhák és törmelékek hevertek a fűben. A nagy erejű ütközésben ráadásul a vonat eleje és két ablaka is betört, a szerelvényen azonban senki nem sérült meg.

Az esettel kapcsolatban a Tények kereste a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Az, hogy mi okozhatta a balesetet, egyelőre még szakértők vizsgálják.



