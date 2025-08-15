Sztárban Sztár All Stars: Oláh Ibolya kifakadása, Srámek mint Tóth Gabi – íme a legemlékezetesebb pillanatok

Hamarosan elstartol a Sztárban Sztár All Stars új évada. Elképesztő sztárparádé várható. De addig is, a Bors feleleveníti az előző évad legemlékezetesebb pillanatait. Ki ne emlékezne Peter Srámek Tóth Gabi utánzására, Oláh Ibolya kifakadására vagy arra a pillanatra, amikor a Stohl András a könnyeivel küzdve megszólalni sem bírt…
Stohl András minden szituációban tudja, hogy mit mondjon, ám a hatodik részben elakadt a szava, a könnyeivel küszködve értékelte a produkciót, amiben Puskás Peti Kaszás Attila bőrébe bújt…
„Mi együtt öltöztünk az Attilával, mellettem halt meg. Lidérces volt. Olyan volt, mintha ő lenne itt” – mondta Stohl sírva, és könyörgött a készítőknek, hogy ilyet soha többet ne csináljanak…
Tóth Gabi az egyik legmegosztóbb figurája a hazai sztárvilágnak. Mára már leperegnek róla a bántások. Liptai Claudia furcsa kritikáját sem vette magára, persze, Clau nem is bántásnak szánta érvelését. Miután lenyomta az Anastacia-dalt, elismerte Gabi kaméleonképességeit:
„A magánéletben is néztél már ki úgy, mint Pink, Axl Rose, és mostanában úgy nézel ki, mint egy pánsípos perui aluljárózenész, de imádom.”
Az énekesnő a döntő kapujában esett ki, amit elég vehemensen fogadott el.
„Azt gondoltam, hogy ha nekem tovább kell jutnom, akkor rendkívüli módon bajban leszek. És köszönöm szépen, hogy nem szavaztatok rám, és hallgattatok rám. Tényleg, így legalább visszatérhetek a saját igazi munkámhoz, mert azt gondolom, hogy ez egy showbiznisz, de nincs köze az én munkámhoz. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, és szeretném megköszönni a stábnak, a hajasoknak, a sminkeseknek, a koordinátoroknak, és minden olyan embernek, akik hétről hétre rengeteget dolgoznak azért, hogy két perc alatt you... leamortizáljatok mindent. Úgyhogy köszönöm szépen. Ez nem neked szól, Hajós...”
De akkor is megfagyott a levegő, mikor a nemrég apává váló Szabó Ádám az AWS 2010-ben elhunyt frontemberét, Siklósi Örsöt hozta a színpadon. A felkészülésben a népszerű metálbanda, a Down for Whatever énekese, Diószegi Kiki segítette. Mindez annyira jól sikerült, hogy a harmonikás énekes kacérkodni kezdett a gondolattal, hogy hasonló stílusú dalokat is felvegyen a repertoárjába.
A szlovákiai énekes a műsorban többször is nőnek öltözött, de a legemlékezetesebb egész biztosan Tóth Gabiként volt! Az Átkozott nyár című sláger nagy kihívás volt neki. Énektechnikailag is, és azért is, mert nagyon törekedett rá, hogy ne tűnjön paródiának az érzelmes dal.
„Mondtam Gabinak, hogy hidd el, ez az a dal, amit soha senki nem próbálna meg parodizálni, és hogy én a szívemet-lelkemet beleteszem, mert tudom, hogy neked mennyire fontos. A produkció után, amikor beszéltünk, mondta, hogy nagyon-nagyon büszke rám, könnyes volt a szeme, átjött, amit akartam hozni, amit kihoztam magamból!” – idézte fel a Borsnak Srámek, aki végül megnyerte a műsort.
Ha kíváncsi vagy a legjobb pillanatokra, kattints a képre galériánkért!
