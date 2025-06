„Szeretnék magam mellett tudni valakit, de ez szinte esélytelen” – szívszorító vallomást tett a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina

A balesetem előtt vezettem egy háztartást. Mostam, főztem, takarítottam. Mindent elvégeztem az akkori párommal közös albérletemben. Haza is jártam az édesanyámhoz segíteni. Ez egy hatalmas kontraszt ahhoz képest, ami most van, hiszen régen másfél háztartást vezettem, most pedig egyet sem tudok.