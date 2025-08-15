Zuglói dráma: hazáig követte az ATM-től a nyugdíjas asszonyt a rabló

Egy 60 éves nő feljelentése alapján indult nyomozás. Mint azt a rendőrség írja, augusztus 4-én reggel a Keleti pályaudvarnál 150 ezer forintot vett fel egy automatából a nő, majd hazaindult zuglói otthonába. Ahogy belépett a társasház belső udvarára, egy férfi megragadta a táskáját, kirántotta a kezéből, és elfutott vele.

Elfogták a fiatal elkövetett, aki azonnal el is herdálta a lopott pénzt / Fotó: Rendőrség

Feltehetően a férfi a bankautomatánál kifigyelte a nyugdíjast, majd egészen az otthonáig követte. A ház udvarán hirtelen kirántotta a nő kezéből a táskáját – melyben a felvett pénzen túl bankkártya és iratok voltak –, majd elmenekült. A nő megpróbált a nyomába eredni, de elveszítette az egyensúlyát és elesett. A rendőrök a feljelentést követően azonnal megkezdték az elkövető felkutatását, és az adatgyűjtés során megállapították, hogy a feltételezett elkövető rendszeresen megfordul a Keleti pályaudvaron és annak környékén. A rendőrök végül augusztus 6-án a Garay utcában elfogták a 23 éves L. Andrást.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói L. Andrást lopás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett, elmondása szerint a pénzt elköltötte. A rendőrök őrizetbe vétele mellett kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.