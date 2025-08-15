UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Zuglói dráma: hazáig követte az ATM-től a nyugdíjas asszonyt a rabló

Keleti pályaudvar
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 08:21
rendőrségpénznyugdíjas
A 23 éves férfi egy társasház udvarán kitépte egy nő kezéből a táskáját.
K. C.
A szerző cikkei

Egy 60 éves nő feljelentése alapján indult nyomozás. Mint azt a rendőrség írja, augusztus 4-én reggel a Keleti pályaudvarnál 150 ezer forintot vett fel egy automatából a nő, majd hazaindult zuglói otthonába. Ahogy belépett a társasház belső udvarára, egy férfi megragadta a táskáját, kirántotta a kezéből, és elfutott vele.

Elfogták a fiatal elkövetett, aki azonnal el is herdálta a lopott pénzt / Fotó: Rendőrség

Feltehetően a férfi a bankautomatánál kifigyelte a nyugdíjast, majd egészen az otthonáig követte. A ház udvarán hirtelen kirántotta a nő kezéből a táskáját – melyben a felvett pénzen túl bankkártya és iratok voltak –, majd elmenekült. A nő megpróbált a nyomába eredni, de elveszítette az egyensúlyát és elesett. A rendőrök a feljelentést követően azonnal megkezdték az elkövető felkutatását, és az adatgyűjtés során megállapították, hogy a feltételezett elkövető rendszeresen megfordul a Keleti pályaudvaron és annak környékén. A rendőrök végül augusztus 6-án a Garay utcában elfogták a 23 éves L. Andrást. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói L. Andrást lopás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett, elmondása szerint a pénzt elköltötte. A rendőrök  őrizetbe vétele mellett kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu