Új kameraforma, nagyobb kijelző és ultra-karcsú dizájn: a ChatGPT szerint ilyen lesz az iPhone 17

Az iPhone 17-et az Apple hivatalosan még nem mutatta be, de a pletykák és az iparági források már most kirajzolják, milyen lehet a 2025-ben érkező új generáció. Megkértük a mesterséges intelligenciát, hogy a kiszivárgott információk figyelembevételével generáljon egy képet az új telefonról. Íme:

Az iPhone 17 új variánsait így képzeli az AI

Az egyik legfontosabb változás a kijelzők terén várható: a korábbi 6,1 hüvelykes alapméret helyett az iPhone 17 és a Pro modell is 6,3 hüvelykes panelt kaphat. A 6,6 hüvelykes Plus modellt egy új, „Air” névre keresztelt, ultra-karcsú változat válthatja, míg a sorozat csúcsán álló Pro Max akár 6,9 hüvelykes kijelzővel érkezhet. A források szerint az egész széria megkapja a 120 Hz-es ProMotion technológiát, ami eddig csak a Pro modellek kiváltsága volt, és ezzel együtt az Always-On Display funkció is általánossá válhat.

A dizájn tekintetében az Apple várhatóan vékonyabb kijelzőkereteket alkalmaz majd, ami még letisztultabb megjelenést eredményez. A felhasznált anyagok terén is lehetnek újítások: több elemző szerint a titánötvözet, illetve új alumínium-üveg kombináció is felmerült, amely egyszerre biztosítja a tartósságot és a könnyű súlyt. A vezeték nélküli töltés miatt a hátlap üvegborítása valószínűleg megmarad, de a kameramodul anyaga alumínium lehet, ami prémium érzetet kelt, és ellenállóbb a karcolásokkal szemben.

A legnagyobb figyelmet azonban a kamerarendszer átalakítása kapta. A jelenlegi, különálló szenzorelrendezést felválthatja egyetlen, nagyobb, vízszintes kameramodul, amelyben a lencsék, a vakufény és a LiDAR-szenzor egy egységbe integrálódik. A Pro és Pro Max modellek három kamerát kaphatnak ebben az új kialakításban, míg az Air modellnél egyetlen főkamera lehet a modul közepén, Pixel-szerű dizájnban. Ez a változtatás nemcsak esztétikai döntés: a vízszintes modul több helyet biztosít az antennák elhelyezésére, ami javíthatja a hálózati teljesítményt, és lehetővé teheti a nagyobb szenzorok használatát is az elemzők szerint.

Az „Air” modell külön említést érdemel, hiszen a hírek szerint ez lesz minden idők legvékonyabb iPhone-ja, 5,5–6 milliméteres vastagsággal. Bár a kamerabump kiemelkedhet akár 9,5 milliméterre is, a készülékház elképesztően karcsú lesz. Az ultra-vékony kialakítás miatt ugyan kompromisszumokra lehet számítani az akkumulátor méretében, de a cél egy könnyű, elegáns és prémium érzést nyújtó modell megalkotása.