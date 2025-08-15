UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Megfagyott a levegő a pályaudvaron: rángatózva esett össze az 59 éves férfi

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 08:45
Drámai pillanatokon járőrök lettek úrrá.
A Készenléti Rendőrség miskolci osztály járőrei augusztus 12-én délután a Tiszai pályaudvar felé haladtak autójukkal, amikor az Üteg utcai buszmegállóban egy földön fekvő férfira figyeltek el. Azonnal odaszaladtak hozzá, és látták, hogy eszméletlen, rángatózik, az orra vérzik.

Fotó: Gé / MW

Miközben egyikük értesítette a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját – akik azonnal mentőt kértek a helyszínre –, a másik három járőr azonnal stabil oldalfekvésbe helyezte a férfit, hogy a váladék ne folyjon vissza az orrába. Egy idő után azonban az arca és a szája is lilulni kezdett, és az oxigénhiány miatt már nem mutatott életjeleket. Ekkor a rendőrök a hátára fektették, majd a PolicMedic képzésben részt vett törzsőrmester azonnal megkezdte a mellkaskompressziót.           

Mikor a mentők odaértek, defibrillátort és automata mellkaskompresszió gépet alkalmaztak, mivel a férfi még továbbra sem mutatott életjeleket. A perceken át tartó küzdelemnek köszönhetően az újraélesztés sikeres volt.

Mint azt a mentőtiszt elmondta, életmentő volt a kiérkezésükig tartó mellkaskompresszió. Ha a készenléti rendőrök nem kezdik meg az újraélesztést, a férfit valószínűleg nem tudták volna megmenteni, tekintve, hogy a tűnetek alapján szívrohamot kapott.

A beteget stabil állapotban szállították a mentők kórházba.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

