Szerdán kezdődik a Konklávé - ezek az esélyes jelöltek

Rengeteg titkos folyamat előzi meg a fehér füst felszállását. A Bíborosi Kollégium jelenleg 252 bíboros taggal rendelkezik, ebből 133 bíboros jogosult a szavazásra a konklávén. Mutatjuk, hogyan készül az egyház erre a fontos eseményre!

Így készülnek a konklávéra, hogy Ferenc pápa utódját kiválasszák Fotó: AFP

Így készülnek a konklávéra - ki lehet pápa? Meddig tart ez majd?

Ugyan zárt ajtók mögött zajlik a pápaválasztás, a világon mindenhol mennek a találgatások, ki lehet majd Ferenc pápa utódja. 35 évnél idősebb, megkeresztelt, nőtlen férfi lehet csak pápa, de szinte mindig a bíborosok közül került ki.

Fontos megjegyezni, hogy a konklávén a 80 év alatti bíborosok szavazhatnak, így a 252 bíborosból 133 fog választani. A Sixtus kápolna lesz a választás helyszíne, ahova se bluetooth, mobil, GPS, sem WIFI nem juthat be. Teljesen elzárják őket a külvilágtól. Az ajtókat drónzavaró puskákkal őrzik.

Amíg a konklávé zajlik, a Ferenc pápa által is kedvelt Szent Márta házban szállnak meg a bíborosok. Ugyanazok a titoktartási szabályok érvényesek ott is. A bíborosok saját személyzettel rendelkeznek, akik szintén elzártan, titoktartásra kötelezve mozoghatnak a bíborosok körül. A titoktartás a konklávé lezárulta után is mindenkit kötelez.

Extra omnes! - mindenki távozzon!

Amint elhangzik ez a mondat, csak a szavazójoggal rendelkező bíborosok maradhatnak a Sixtus kápolnában, ezzel a konklávé kezdetét veszi. A választás módja anonim, a határozatképességhez 2/3-os többség szükséges.

A szavazólapokra azt írják; Elligo in Summum Pontificem, azaz "pápának választom", majd ez alá írják a nevet.

Kisétálnak az oltár elé, esküt mondanak, majd becsúsztatják a cetlit a szavazóurnába. Ezután 6 véletlenszerűen kiválasztott bíboros kikiáltja, ha megvan az eredmény. Amennyiben nincs meg a 2/3-os többség, kályhába dobják a cetliket és készülnek az újabb fordulóra.

Fummata bianca, azaz "fehér füst"

A választás sikertelenségét a fekete, sikerességét a fehér füst jelzi. Az elmúlt választásokon a konklávé nem tartott tovább 4 napnál, remélhetőleg most is hasonlóan rövid lesz.

Kik az esélyesek?

Sokan esélyesnek tartják Luis Antonio Tagle fülöp-szigeti bíborost, Pietro Paolin olasz bíborost, valamint Robert Prevost amerikai bíborost és Erdő Péter magyar bíborost is. Fontos tudni, hogy a bíborosok döntését elsősorban az egyházvezetés iránya határozza meg, vagyis hogy konzervatív vagy inkább liberális vezetést szeretnének az egyházban.