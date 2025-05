Minden, ami éppen Rómában zajlik: megtartotta a konkávé előtti Szentmisét Erdő Péter bíboros

Az egész világ szeme Rómán van. Ahogyan azt már megírtuk, Ferenc pápa halála után, a gyászidő lejártával összehívják a konklávét, hogy a bíborosok megválasszák a következő pápát. Innentől kezdve az egész világ a Sixtus-kápolnára figyel: ha onnét fekete füst száll fel, az új pápa kilétéről még nem született döntés, ha pedig fehér, akkor a választás sikeres volt. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Kardinális csatornájának kollégái, Zsuffa Tünde sajtószóvivő, Daubner Tibor szerkesztő, operatőr és Kuzmányi István állandó diakónus, főszerkesztő Rómába utaztak, hogy tudósítsanak bennünket arról, hogy mi zajlik éppen a Vatikánban - írja a Magyarkurir.hu.

A csapat már Rómában

A konklávé előtt három nappal Zsuffa Tünde a Forum Romanumnál található Római Szent Franciska-bazilikától jelentkezett be, ezt mutatja be a beharangozó videó:

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye sajtószóvivője kiemelte, hogy különösen fontosnak tartják, hogy a magyarok is jól tájékozottak legyenek a pápaválasztással kapcsolatban, különösen úgy, hogy van is kiért imádkoznunk. A csatornán minden fontos eseményről közvetít a csapat: a konklávé előkészületeit, a körülményeket, a közhangulatot is bemutatják a videóikban.

Erdő Péter tartotta a konklávé előtti Szentmisét

A konklávé előtt Szentmisét szokás tartani, amelyen a bíborosok is jelen vannak. A megtisztelő feladatot Erdő Péter bíboros végezte el, ő celebrálta a misét május 4-én a római Santa Maria Nova, ismertebb nevén a Római Szent Franciska-bazilikában.

Arra kértem a Szentmisén jelenlévőket és arra kérek mindenkit, aki ezt hallja, hogy imádkozzanak a konklávéért, a bíboros atyákért, hogy vezessen bennünket a Szentlélek, és tudjunk olyan pápát választani, aki Jézus akarata szerint tudja vezetni az egész egyházat

- üzente a magyaroknak a bíboros atya.