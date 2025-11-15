"Szerencsésnek érzem magam, hogy élek" – Lady Gaga majdnem összeomlott, élete veszélybe került

A híres énekes és színész, Lady Gaga, megnyílt arról, milyen mentális krízisbe került, miután 2018-ban forgatta a Csillag Születik című filmet.

Lady Gaga mentális krízisbe került

Fotó: Javier Rojas / Northfoto

A szupersztár, polgári nevén Stefani Germanotta, a filmben nemcsak szerepelt, hanem az Oscar-díjas Shallow című dalt is előadta. A produkció karrierje egyik különösen elfoglalt és stresszes időszakában zajlott, röviddel azután, hogy 2017 februárjában fellépett a Super Bowl félidei show-ján.

Egy Rolling Stone-interjúban elárulta, hogy még lítiumot is szedett, hogy hangulatzavarait kezelje, és elkerülje a mániás epizódokat.

A film elkészülte után Gaga egy megkésett turnéra indult 2016-os Joanne című albumának népszerűsítésére. Egyik este azt tapasztalta, amit később pszichotikus összeomlásként jellemzett.

Volt egy nap, amikor a húgom azt mondta nekem: 'Többé nem látom a húgomat' Én pedig lemondtam a turnét. Volt egy nap, amikor pszichiátriai ellátásra mentem kórházba. Szükségem volt egy kis szünetre.

Lady Gaga majdnem teljesen feladta

Az énekesnő ekkor már teljesen összeomlott, és azt sem gondolta, hogy valaha meggyógyulhat.

Nem tudtam semmit sem tenni… Teljesen összeomlottam. Nagyon ijesztő volt. Volt egy időszak, amikor nem hittem, hogy valaha felépülhetek… Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy élek. Tudom, hogy drámaian hangzik, de tudjuk, hogy mivé válhat ez.

A Joanne turnéját ezt követően Gaga lemondta a világkörüli turné utolsó tíz állomását "súlyos fájdalmak" miatt. Akkoriban arról számoltak be, hogy ez a fájdalom a fibromyalgiájához kapcsolódik, egy hosszú távú állapothoz, amely az egész testben okoz fájdalmat.

Gaga mostanra teljesen egészségesnek tartja magát, és elismeri, hogy vőlegénye, Michael Polansky támogatása nagy részben hozzájárult gyógyulásához. Ez az út segítette a Mayhem című albuma létrehozásában is - írja az Independent.