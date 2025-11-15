Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Lipót, Adalbert névnapja

Már nem kell sokat aludnunk: hamarosan hózápor érkezik!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 06:30
Itt van a tél, hamarabb, mint azt gondolnánk. Nemsokára a vihar felhőkből nem eső, hanem hó fog hullani. Eláruljuk mikor és hol érkezik a hózápor.
K. C.
A csillagászati tél a téli napfordulótól a tavaszi nap-éj egyenlőségig tart, tehát az északi féltekén december 21–március 20. De jelenleg nagyon úgy fest, hogy nem kell decemberig várnunk, hogy beköszönjön a téli időjárás. Legalábbis a hegyekben hamarosan hózáporra is fel kell készülni! 

hózápor
Hamarosan már hózápor is várható / Fotó: Pexels

Ekkor érkezik a hózápor

Szombat: Többnyire borongós, párás időre számíthatunk. Délen reggel még előfordulhat napsütés, de később ott is beborul az ég, helyenként szitálás is kialakulhat. A délies területeken 17–18, míg északon mindössze 5–10 fok valószínű.

Vasárnap: Továbbra is túlnyomóan felhős időre van kilátás, délutántól több helyen eső, zápor is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 12–13 fok körül várható.

Hétfő: Borult, csapadékos idő ígérkezik, többfelé esővel, záporral. A szél kezdetben délnyugatira, majd északnyugatira fordul, és sokfelé megerősödik. A maximum-hőmérséklet továbbra is 12 fok körül alakul.

Kedd: Fokozatosan csökken a felhőzet, helyenként még előfordulhat futó zápor, a hegyekben akár hózápor is. Az északnyugati szél sokfelé élénk, néhol viharos lesz. A hajnali hőmérséklet -5 és +5, délután pedig mindössze 4–9 fok között valószínű - írja a Köpönyeg.

