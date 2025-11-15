Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Túl szexi lány: Vasvári Vivien fotója garantáltan megizzaszt

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 06:00
Le fog esni az állad a legújabb bikinis fotójától. Vasvári Vivien alakján egyetlen gyermeke sem látszik meg.
Mint arról korábban a Bors is beszámolt, október végén Vasvári Vivien és párja még Kappadokiába jártak. Nem is telt el izgalmak nélkül az utazás, ugyanis szerelme valóra váltotta szerelme Vasvári Vivien álmát. Most pedig a varázslatos mexikói pálmafák alatt sütteti magát. Egy esküvőn is részt vettek a gyönyörű mediterrán térségben, ami után már csak egymással foglalkoztak a szerelmesek. 

Vasvári Vivien
Vasvári Vivien sugárzik a boldogságtól (Fotó: Bánkúti Sándor)
Fotó: Bánkúti Sándor / bors

Vasvári Vivien magyar valóságshow-szereplő, modell és üzletasszony, korábban többszörös országos bajnok, valamint a magyar válogatott tagja volt síkfutásban. Vagyis nem csak természet adta adottsága a szépsége, hanem meg is dolgozott érte. A sztáranyuka még a Feleségek luxuskivitelben című műsorral vált ismerté a televízió nézői számára. Mára pedig inkább arról ismert, hogy imád édesanya lenni és immár öt lurkó büszke szülőjének mondhatja magát. Hiába a sok gyerkőc egyik sem látszik meg Vivien testén. Nem csak kisugárzásából lehet leolvasni a boldogságát és kiegyensúlyozottságát, de bomba formája is arról árulkodik, hogy tökéletesen érzi magát a bőrében. 

A mexikói Tulumból olyan forró fotót osztott meg Vasvári Vivien, amiről egészen biztosan te sem fogod tudni levenni a szemedet. 

„Nem tudom,mi a titkod,de gyönyörű vagy!!”

„Káprázatos szépség”

„Csodaszép”

- nem győzték dicsérni a kommentelők Vasvári Vivient.

Íme Vasvári Vivien szexi fotója:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
