Elszólta magát a vatikáni bennfentes: ő lehet Ferenc pápa utódja

Húsvéthétfőn érkezett a megrendítő hír: 88 éves korában elhunyt Ferenc pápa. Már ekkor megkezdődtek a találgatások, hogy vajon ki követi őt, ki lesz az utód, aki méltó lehet az örökségéhez. Noha a konklávé még nem ült össze, hogy meghozza a döntését, azt pontosan lehet tudni, hogy a háttérben már mindenkinek megvan a maga jelöltje. Ismert: egy magyar bíboros, Erdő Péter is az esélyesek között van. Noha az ő megválasztását még egy ezeréves jóslat is alátámasztja, amely szerint a következő pápa a Péter nevet viseli majd, egy, a Vatikán működését jól ismerő bennfentes szerint másra esik majd a választás. Azt is elárulta, kire, és milyen néven áll majd a katolikus egyház élére.

Ferenc pápa húsvétkor hunyt el Fotó: AFP

Ő lesz Ferenc pápa utódja a bennfentes szerint

Az 52 éves Charles Collins jól ismeri a helyi viszonyokat: dolgozott a Vatikán Rádiónál, emellett ő a Crux nevű katolikus hírportál ügyvezető szerkesztője, ráadásul már XVI. Benedek kinevezését is helyesen jósolta meg, így lehet adni a szavára.

Nos, ő úgy véli, a következő pápa a hatvanéves Pierbattista Pizzaballa olasz bíboros lesz.

Hogy mi szól Pizzaballa mellett? Egyrészt olasz, másrészt nem túl liberális, de nem is túl konzervatív, azaz kiváló választás lehet – idézi a bennfentes magyarázatát a Metropol.

Pierbattista Pizzaballa lehet Ferenc pápa utódja Fotó: AFP

Collins azt is tudni véli: Pizzaballa pápává választása esetén a II. Ferenc név mellett dönt majd, ugyanakkor ezt nem a most elhunyt Ferenc pápa tiszteletére teszi, sokkal inkább azért, mert ő ferences szerzetes, így ha nem ezt a nevet választaná, az hatalmas pofont jelentene a rendjének.