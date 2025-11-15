A halálos betegséget náthának hitte, most fél tüdő nélkül állt színpadra a színész

A kedvelt színész, Jarryd Nurden hat hónappal műtétje után nemrég tért vissza a színházba, ám egy halálos betegség miatt most már tüdejének csak a felét hordozza magában.

Halálos betegséget diagnosztizáltak, mégis színpadra állt a színész

Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

A dél-afrikai művész a West End kedvelt előadója, gyermekkora óta tudta, hogy a színpad az ő otthona. Két évvel Angliába költözése és karrierje beindulása után azonban hónapokat töltött kórházban.

2022-ben kezdett játszani a West End Csipkerózsika előadásában, de azon a télen egy nagyon rossz megfázással bajlódott, amelynek tragikus diagnózis lett a vége.

Egy öt évvel korábban elvégzett orvosi vizsgálaton kiderült, hogy apró hegek vannak a tüdőmön. Akkoriban egy fulladásos baleset hegszövetére gyanakodtunk

- magyarázta.

Ekkor még nem tudott a rákról, és folytatta fellépéseit, sőt szerepet kapott a We Will Rock You című filmben is, ám nem sokkal később orvosai lesújtó hírekkel szembesítették. Egy daganatot találtak a tüdejében, amely az előző vizsgálathoz képest négy centiméteresre nőtt, így el kellett távolítani, hogy biopsziát végezzenek rajta.

Azt mondtam az orvosnak: 'Kérem, szerepelhetek ebben a műsorban? Ma reggel írtam alá a szerződést. Egész életemben ezért a pillanatért dolgoztam,.

A kérés azonban nem teljesülhetett, ugyanis az eredmények malignus neuroendokrin tüdődaganatot mutattak ki. Bár a daganatot eltávolították, maradtak rákos sejtek a szervezetében, ezért egy nagyobb műtétet javasoltak.

Halálos betegségét is lekűzdötte a művész

2023 októberében teljes lobektómián esett át:

A felépülés nagyon nehéz volt, mert az első nyílt műtét, a nagyobbik, nagyon rosszul sikerült, sok szövődménnyel

- mondta.

Nurden négy hónapot töltött kórházban, és attól tartott, sosem áll majd újra színpadra. Több ajánlatot is vissza kellett utasítania felépülése közben, hiszen 2024 júliusában újabb műtét várt rá.

A Chicago című musical másodszor is ajánlatot tett neki, ő pedig ekkor ígérte meg, hogy biztosan készen áll majd rá, akkor még nem is sejtve, mit hoz számára a jövő. Most, három hónappal később, Mary Sunshine-t alakítja a színpadon, és bár még mindig nem tudja, mit tartogat számára a jövő, ő a tőle telhető legtöbbet adja - írja az Independent.