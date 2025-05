„A kisfiam és a férjem találkozott a mennyországban” - hullámokban tör a sírás a gyászoló Erzsébetre

Nincs szó arra a rengeteg veszteségre, amit a Kocséron élő Kis Erzsébetnek és a családjának el kellett viselnie. Férjével, Attilával öt gyermeket neveltek, közülük a 16 éves Dávidkánál rákot diagnosztizáltak, amibe egy évvel ezelőtt belehalt a fiú. Most pedig újabb csapás érte a családot, ugyanis csütörtök (május 8.) reggel, Kőröstetétlennél, balesetet szenvedett a férje és a helyszínen azonnal meghalt. Az édesanya képtelen feldolgozni az őket ért tragédiákat.

Ketten haltak meg a balesetben Fotó: Nagy Balázs

- Először a kisfiunkat, Dávidkát, most pedig a férjemet veszítettem el! Sokkoló, ugyanabban a hónapban, pár nap eltéréssel történt mind a két tragédia. Úgy kezdődött a csütörtök, hogy lementem a kisboltba és ott mondták, hogy brutális baleset történt és ketten meghaltak. Én azonnal sokkos állapotba kerültem, rettegtem attól, hogy a munkába igyekvő férjemmel történt baj… Aztán, amikor hazajöttem, beállítottak a rendőrök és akkor már tudtam, hogy Attila soha többet nem tér haza.

Erzsébettel közölték a rendőrök, hogy a férje és egy másik férfi egy baleset miatt életét vesztette.

- Személyautóval mentek dolgozni Pestre

– folytatta az asszony. - A főnökével volt, Attila hátul ült. A főnök apja vezetett. Úgy tudom, hogy a sofőr is csak azért élte túl, mert be volt kötve. Állítólag az történt, hogy nagyon nagy sebességgel hajtott és a padka megdobta az autót és nekiment az épp arra közlekedő kombájnak. Akkora volt az ütközés ereje, hogy a rendőrök szerint Attilám azonnal szörnyethalt.

Kombájnnal ütköztek, esélyük sem volt Fotó: Nagy Balázs

A balesetben Attila és a főnöke vesztette életét, míg a sofőrt súlyos sérülésekkel kórházba szállították.

- Én képtelen vagyok kimenni a helyszínre, most is hullámokban jön rám a sírás. A gyerekeknek sem én mondtam el, értesítettem az iskolát és kértem hozzájuk pszichológust, hogy segítsen nekik. Én egyszerűen képtelen vagyok felfogni, állandóan az összetört autó fotóját látom magam előtt. Ráadásul aDávidkának most készítik a sírkövét és hívott a szakember, hogy tud-e neki segíteni hétvégén Attila. Én pedig azt mondtam, hogy sajnos nem, mert meghalt… Hamvasztani fogjuk, mert egyszerűen nincs pénzünk a koporsós temetésre.