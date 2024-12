"Minden nap sírok" - Így élték át az első karácsonyt Dávidka nélkül a gyászoló szülők

Kimentem hozzá 25.-én a temetőbe. A mama küldött neki egy kis koszorút, amiben egy gyertya van. Azt próbáltam meggyújtani, de túl nagy volt a szél, ami miatt azonnal el is aludt a kis láng. Ezen kívül égősorokkal díszítettem fel a kisfiam sírját, hiszen karácsony van… Borzasztóan hiányzik. Igazából most nem is ünnepeltünk, mindenki beteg. De így nem is lehet, mert az embernek igazából a szíve szakad meg