Halálos baleset történt a romániai 79-es jelzésű országúton Zimánd és Zámándköz között pénteken - írja a Maszol.ro. A portál arról számolt be, hogy egy autó túl nagy sebességgel vett be egy kanyart, emiatt frontálisan nekiütközött egy teherautónak. A kocsiban utazó nő életét már nem tudták megmenteni, a vele utazó két gyermek is nagyon súlyos sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították.