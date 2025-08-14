Lezárul egy korszak: itt vannak a kedvenc Szex és New York pillanataink

Több generáció ismerte meg a szingliség minden oldalát, az alkalmi partnerekre kitalált trágár szlengszavakat, és megtudhattuk, hogyan telnek a New York-i dívák mindennapjai. A Szex és New York nemcsak tévétörténelmet írt 1998-as debütálásakor, de az eltelt 27 évben a modern popkultúra része lett. Most pénteken azonban egy korszak végleg lezárul, ugyanis a 2021-ben indult, harmatgyenge folytatás, az És egyszer csak...harmadik évadának utolsó része debütál az HBO MAX-on, ami örökre lezárja a most már Samantha-mentes trió, Carrie, Miranda és Charlotte történetét. Az új évad sokak szerint kritikán aluli, sőt toxikus woke-förtelem lett, így inkább összegyűjtöttük azokat a Szex és New York pillanatokat, amiket bármikor szívesen visszanézünk az eredeti szériából.

27 év után örökre véget ér a Szex és New York története (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Szex és New York best of

Samantha 7 másod perces bölcsessége

Samantha, azaz Kim Cattrall karaktere fájóan hiányzott az És egyszer csak...-ból, de a közte és Sarah Jessica Parker közt dúló harcok miatt nem vállalta a visszatérést, leszámítva a második évad utolsó részében egy körülbelül 1 perces jelenetre, ahol nem volt hajlandó találkozni SJP-vel, továbbá Cynthia Nixonnal és Kristin Davissel sem. A nimfomán szingli életbölcsességét ez a pár másodperces videó foglalja össze a legjobban.

Charlotte részeg...

Charlotte, aki kislánykora óta tudatosan készül férjhez menni, a harmadik évad elején kicsit sok Staten Island ice teát iszik, ami olyan, mint a Long Island, csak erősebb. Meg is lesz a böjtje a teljesítményének.

...majd Charlotte másnapos!

Amíg Charlotte az életéért küzd másnaposan, Samantha arról számol be, milyen volt az éjszakája egy jóképű tűzoltóval. Charlotte egy rekedt mondattal teszi helyre, majd jön a legdurvább rész: a nő kimondja azt, amit minden nő titkol a világ elől!

Miranda és a kamuorgazmus

A második évadban Miranda megismerkedik egy jóképű orvossal, ám a szex nagyon nem megy köztük. Miranda képtelen elélvezni, ezért inkább megjátssza. Az egyik szeretkezésnél azonban lebukik, ezért a doki ezt nem hagyja annyiban: el akarja juttatni az ügyvédnőt a csúcsra. Ez minden igyekezte ellenére nem sikerül, de Miranda örömet akar neki szerezni (és le akarja rázni) ezért olyat szirénázik, amit egy edzett pornószínésznő is megirigyelne.