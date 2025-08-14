Lezárul egy korszak: itt vannak a kedvenc Szex és New York pillanataink

Több generáció ismerte meg a szingliség minden oldalát, az alkalmi partnerekre kitalált trágár szlengszavakat, és megtudhattuk, hogyan telnek a New York-i dívák mindennapjai. A Szex és New York nemcsak tévétörténelmet írt 1998-as debütálásakor, de az eltelt 27 évben a modern popkultúra része lett. Most pénteken azonban egy korszak végleg lezárul, ugyanis a 2021-ben indult, harmatgyenge folytatás, az És egyszer csak...harmadik évadának utolsó része debütál az HBO MAX-on, ami örökre lezárja a most már Samantha-mentes trió, Carrie, Miranda és Charlotte történetét. Az új évad sokak szerint kritikán aluli, sőt toxikus woke-förtelem lett, így inkább összegyűjtöttük azokat a Szex és New York pillanatokat, amiket bármikor szívesen visszanézünk az eredeti szériából.
Samantha, azaz Kim Cattrall karaktere fájóan hiányzott az És egyszer csak...-ból, de a közte és Sarah Jessica Parker közt dúló harcok miatt nem vállalta a visszatérést, leszámítva a második évad utolsó részében egy körülbelül 1 perces jelenetre, ahol nem volt hajlandó találkozni SJP-vel, továbbá Cynthia Nixonnal és Kristin Davissel sem. A nimfomán szingli életbölcsességét ez a pár másodperces videó foglalja össze a legjobban.
Charlotte, aki kislánykora óta tudatosan készül férjhez menni, a harmadik évad elején kicsit sok Staten Island ice teát iszik, ami olyan, mint a Long Island, csak erősebb. Meg is lesz a böjtje a teljesítményének.
Amíg Charlotte az életéért küzd másnaposan, Samantha arról számol be, milyen volt az éjszakája egy jóképű tűzoltóval. Charlotte egy rekedt mondattal teszi helyre, majd jön a legdurvább rész: a nő kimondja azt, amit minden nő titkol a világ elől!
A második évadban Miranda megismerkedik egy jóképű orvossal, ám a szex nagyon nem megy köztük. Miranda képtelen elélvezni, ezért inkább megjátssza. Az egyik szeretkezésnél azonban lebukik, ezért a doki ezt nem hagyja annyiban: el akarja juttatni az ügyvédnőt a csúcsra. Ez minden igyekezte ellenére nem sikerül, de Miranda örömet akar neki szerezni (és le akarja rázni) ezért olyat szirénázik, amit egy edzett pornószínésznő is megirigyelne.
Samantha érdekes felfedezést tesz egy konditeremben összeszedett pasival. A férfi arra gerjedt, hogy szex után villámformájúra borotválja a hódításainak fanszőrzetét. A Szex és New York nem csak a divat szempontjából volt korszakalkotó, de a higiéniás és kozmetikai kérdésekről is nyíltan beszéltek benne a főhősök, nem beszélve a szexről és a nemi betegségekről is.
Az utolsó évadban Samanthának a halálos kórral kell szembenéznie: melldaganata lesz. Az onkológusnál egy apácába botlik, akivel arra várnak, hogy soron kívül beengedjék őket. Nos, Samantha kitartása példátlan, és erre Mick Jagger szerszáma az élő bizonyíték!
A toxikus kapcsolatok, a párfüggőség és az életképtelenség iskolapéldájaként is számon tartott Carrie, miután másodjára szakított Mr. Biggel úton-útfélen azt hangoztatta, hogy ő szuperül van. Valójában kissé rögeszmés volt, s mielőtt a barátnői élve elásták volna, inkább elküldték egy pszichológushoz.
Az még holnapig rejtély, hogyan zárul a 27 éves széria, de félő, hogy bugyután, ezért ezzel a kis videóval szeretnénk Carrie, Miranda, Charlotte és Samantha New Yorkjától mi is búcsút venni, amihez Henry Manchini: Moon River-jénél nem is tudnánk jobb dalt elképzelni.
