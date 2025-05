Anyák napja – Édesanyák, akiket nem köszönt senki ezen a napon

Vannak anyák, akiknek a gyermeke egyszerűen túl pici ahhoz, hogy tudatosan köszöntse az édesanyját. Sajnos azonban van olyan eset is, amikor a gyermek ezt nem tudja megtenni, mert például fogyatékossága ezt nem teszi lehetővé. Ők gyakran egészen más módon élik meg ezt az ünnepet. Nem kapnak virágot, rajzot, de még külön ebből az alkalomból puszit sem.

Anyák napja a babával / Fotó: Fé Ngô / Unsplash.com

Anyák napja kisbabával

Fruzsinának, még újdonság az anyaság érzése, hiszen a kisfia, Samu még csak 7 hónapos. Bár – ahogy ők hívják – „simi-simi-zni” már tud, de még messze van attól, hogy felköszöntse édesanyját anyák napján. Ennek ellenére Fruzsina érzi, hogy ez az első anyák napja, amikor már ő is ott van mindkét oldalon, így nagyon más lesz, mint az eddigiek.

"A mostani anyák napja más érzésekkel fog telni anyukám és nagymamám felé is. Még nagyobb szeretettel, elismeréssel, elfogadással.

Nem csak azért, mert kezdem látni és érteni hogy mennyi feladattal, olykor lemondással jár a gyereknevelés, hanem azért is, mert soha nem tapasztalt, újfajta szeretet van a gyerekem iránt.

És ebből az újfajta szeretetből most visszafele is csorog anyukámék irányába. Én szerencsés vagyok hogy nagyon jó anyukám és nagymamám van, a legjobbakat kaptam a sorstól, de természetesnek vettem a gondoskodásukat mindig. És most értettem meg hogy ez a feltétel nélküli gondoskodás micsoda erős érzelmi kapocsból fakad" – nyilatkozta Fruzsina.

A pici babás anyák jól eső várakozással tekintenek arra az időszakra, amikor már oda-vissza képesek kommunikálni egymás számára szeretetüket.

Egy csendben közösen megélt nyugodt pillanat / Fotó: pexels

Akiket soha nem fognak felköszönteni ebből az alkalomból

Azok, akiknek a gyermekük sajnos soha nem fogja tudni kifejezni az érzéseit, ambivalensen állnak ehhez az ünnepnaphoz. Irigységet érezhetnek más anyák felé, akik „klasszikus” köszöntést kapnak. Az ünnep rámutat arra, hogy mennyire más az ő anyaságuk, mint az idealizált kép. De sokszor az Anyák napjának megünneplése a társadalom által kívülről felépített elvárás mentén zajlik. Többen beszámolnak arról, hogy bár sajnos nem formális módon, de a gesztus mégis létezik. Egy mozdulat, egy pillantás, egy csendben közösen megélt nyugodt pillanat, amelyekbe sűrítve mégiscsak megéreznek valamit a kölcsönös szeretetből. Nem pontosan úgy történik, mint ahogyan a külvilág elképzeli, de sok anya ilyenkor mély „jelenlétet” él át.