„Maradj a színészetnél, haver!” – Az egész internet Adrien Brody festményein röhög: látnod kell őket

Mindenkinek kell egy hobbi, még a világ legismertebb színészeinek is. Van, aki bélyeget gyűjt, más extrém sportokat űz, míg akadnak olyanok is, akik a művészeten belül keresnek más elfoglaltságot. Adrien Brody az utóbbi táborba tartozik. A pár hónappal ezelőtt még A brutalista című drámának a főszerepével a díjátadó-szezont letaroló színész a festészetet választotta sok-sok évvel ezelőtt kikapcsolódás gyanánt, és mára már olyannyira komoly a dolog, hogy nem is hobbiként, hanem másodhivatásként tekint rá. A műveiről már évek óta folyamatosan rántja le a leplet, ám akkora figyelmet még sosem kaptak, mint most. Ezzel viszont csak egy a baj: a többség szerint Brody nevetségesen tehetségtelen.

Még az Adrien Brody-filmek legnagyobb szerelmeseinek is meglepő hír lehet, hogy a kétszeres Oscar-díjas színész a színpad mellett a vásznat és az ecsetet is kedveli (Fotó: PA)

Adrien Brody a saját maga rajongója

A magyar származású színész már gyerekkora óta érdeklődött a festőművészet iránt, azonban első kiállítására 2015-ig kellett várnia. Hiába nyílt titok tíz éve, hogy szeret festeni, Adrien Brody műveire a nagyvilág egészen mostanáig nem kapta fel a fejét, ám egyáltalán nem úgy, ahogy azt Halle Berry „rémálma” szerette volna. Adrien Brody műveit ugyanis most kapta fel az internet, és a TikTokon, illetve a Redditen is közröhej tárgyává váltak a képek, amiknél jobban már csak azon nevetnek a kommentelők, hogy a sztárszínész mennyire komolyan veszi a munkáját. Holott szinte mindenki egyetért a világhálón abban, hogy A brutalista Tóth Lászlója a legendás amerikai képzőművész, Andy Warhol munkásságát másolja. Mások pedig még azt megjegyzik, hogy Brody milyen „önsimogató” stílussal beszél kreálmányairól.

Ez csak valami rossz vicc, ugye? Ez a férfi kibírhatatlanul önimádó. Maradj a színészetnél, haver!

– írja az egyik hozzászóló TikTokon.

Azonban hiába az óriási gyűlölethullám, az érdeklődőket még ennyi negatív komment sem tántorítja el. Ezt bizonyítja az is, hogy az egyik festmény, melyen Marilyn Monroe látható, nem kevesebb, mint 425 ezer dollárért talált gazdára.

Adrien Brody és az egyik festménye az amfAR-gálán, Cannes-bam (Fotó: Andreas Rentz/amfAR / Adrien Brody paintings/ Getty Images)

Van, akinek bejött pályaváltás

Nem Adrien Brody az egyetlen színész, aki úgy döntött, hogy ecsettel és vászonnal is megpróbálja kifejezni a lelkében buzgó művészi ambíciókat. A zongorista és A brutalista sztárja mellett a Kim Kardashian arcbugyiját felpróbáló Anthony Hopkins vagy a tragikus sorsú komikus, Jim Carrey is a festészet felé fordult karrierje egy pontján. A színészekből lett festőművészek közül a legmeglepőbbnek és egyben talán a legsikeresebbnek is a Netflixes szépfiúra lecserélt Sylvester Stallone számít.