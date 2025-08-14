UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
34°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló: vegyi robbanás történt egy kórházban, menekítik az embereket

kórház
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 16:10
evakuálásmenekítésveszélyrobbanás
Közel 150 embernek kellett elhagynia az intézményt.
KL
A szerző cikkei

Csütörtök reggel egy londoni kórházat evakuáltak, miután vegyi robbanás történt az épületben. Az incidens reggel 8 óra 50 perc előtt a Guy's Kórház azon részén történt, ahol nem tartózkodtak betegek.

kórház, folyosó
Körülbelül 150 embernek kellett elhagynia a kórházat Fotó: Unsplash.com (Illusztráció!)

Ugyanakkor biztonsági okokból, körülbelül 150 embert menekítettek ki Southwarkban, a London Bridge vasútállomással szemben található intézményből. A közösségi médiában közzétett fényképeken és videókon több tucat páciens látható, amint a tűzoltók kivezetik őket az épületből.

A kórház a Metrónak azt nyilatkozta, hogy egy alkalmazott megsérült, a munkás segítségére siető embereket pedig klórgáz belélegzése miatt kezelték. Egy szemtanú elmondta, hogy éppen értekezletet tartottak odabent, amikor megszólalt a riasztó.

»Meglepődtem, és nem tudtam, mi történik« – mondták –, nagyon szürreális volt

- mesélte az ott dolgozó.

A tűzoltóság szakemberei megerősítették, hogy veszélyes anyagok léptek egymással reakcióba. Kiemelték: személyi sérülés nem történt. Hozzátették, hogy a személyzetet és a betegeket 11 óra körül engedték vissza a kórházba - írja a Metro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu