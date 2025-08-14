Sokkoló: vegyi robbanás történt egy kórházban, menekítik az embereket

Csütörtök reggel egy londoni kórházat evakuáltak, miután vegyi robbanás történt az épületben. Az incidens reggel 8 óra 50 perc előtt a Guy's Kórház azon részén történt, ahol nem tartózkodtak betegek.

Körülbelül 150 embernek kellett elhagynia a kórházat Fotó: Unsplash.com (Illusztráció!)

Ugyanakkor biztonsági okokból, körülbelül 150 embert menekítettek ki Southwarkban, a London Bridge vasútállomással szemben található intézményből. A közösségi médiában közzétett fényképeken és videókon több tucat páciens látható, amint a tűzoltók kivezetik őket az épületből.

A kórház a Metrónak azt nyilatkozta, hogy egy alkalmazott megsérült, a munkás segítségére siető embereket pedig klórgáz belélegzése miatt kezelték. Egy szemtanú elmondta, hogy éppen értekezletet tartottak odabent, amikor megszólalt a riasztó.

»Meglepődtem, és nem tudtam, mi történik« – mondták –, nagyon szürreális volt

- mesélte az ott dolgozó.

A tűzoltóság szakemberei megerősítették, hogy veszélyes anyagok léptek egymással reakcióba. Kiemelték: személyi sérülés nem történt. Hozzátették, hogy a személyzetet és a betegeket 11 óra körül engedték vissza a kórházba - írja a Metro.