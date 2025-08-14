"Kislányomért gyűjtöm az üres üvegeket” – Tibor teljesíteni akarja a 15 éves Patrícia álmát

Szabó Tibor tavaly július 25. óta gyűjti az üres üvegeket egy különleges cél érdekében: a 15 éves kislánya, Szabó Patrícia álmát szeretné megvalósítani. Patrícia legnagyobb álma ugyanis, hogy neves szakács legyen. Jelenleg a Gundel középiskola tanulója, ám iskoláztatása sok kiadással jár. Tibor ezért üres üvegeket gyűjt, a remény élteti, kislánya jobb jövőjéért!
Tibor, aki esztergályos és fémforgácsoló szakember, családja egyetlen keresője, mivel felesége a kislánnyal otthon maradt. A családi bevételt ő teremti meg. Lapunknak elmondta, hogy nem szégyelli a flakongyűjtést, sőt, kifejezetten hobbiként tekint rá!
Iskolára, tanszerekre, a napi szükségletekre fordítom a befolyó összeget. Ez egy nagyon jó plusz bevételi forrás, ráadásul a környezetnek is jót tesz!
– meséli Szabó Tibor.
Patrícia legnagyobb álma, hogy elvégezze a Gundel Károly iskola szakács szakát és neves szakács lehessen. Ezért Tibor családi programokra, kirándulásokra, a kislánya jövőjére költi az összegyűjtött pénzt.
A családért teszem, legfőképpen a gyermekemért
- teszi hozzá szeretetteljes hangon.
A Sziget Fesztiválon Tibor és testvére négy nap alatt összesen 165 ezer forintot gyűjtött össze, miközben keményen dolgoztak a nagy melegben. Tibor kitartott, és egész héten dolgozott az üres üvegek gyűjtésén.
Néha elzavartak minket az ottani munkások, pedig csak a külső területen szedtük a palackokat. Azt mondták, az is az ő területük, és minden, ami ott van, az hozzájuk tartozik. Ettől függetlenül nem adtam fel. Nem voltam ezzel egyedül, találkoztam egy lánnyal is, aki a Szigeten gyűjtött, Dórival, aki bérletvásárlásra és megélhetésre gyűjt palackokat és Óbudán él
- számol be Tibor, aki Dányból tömegközlekedéssel jár be a fővárosba, hogy gyűjthesse a palackokat.
A szlovák flakonokat is összegyűjti, amelyeket a párkányi Lidlben vált be. A flakonokat gondosan válogatja, ismeri a különböző országok címkéit is.
Ugyanolyan vonalkód van rajtuk, mint a magyar flakonokon, csak az ötvenes helyén egy Z betű van bekarikázva. Ez körülbelül 0,15 euró, ami az árfolyam miatt olyan 60 forint. Én már ismerem a jelzést és az alapján gyűjtöm
-meséli Tibor aki a palackok igazi szakértője lett.
Nem eliszom vagy elcigarettázom a pénzt, sportot űzök a gyűjtésből. Van, hogy biciklivel járom az utat, napi 15-20 ezer forintot keresek közben. Ez egyfajta kikapcsolódás is, és a környezetemért is teszem, hogy kevesebb legyen az eldobott palack
- teszi hozzá. A flakongyűjtésre mintegy sportként és hobbiként tekint.
Az IT-s kollégánk például robogót vásárolt a flakongyűjtésből bejövő pénzből, ez jó példa arra, hogy ez milyen széles körben tudja támogatni az emberek mindennapjait
-zárja gondolatait Szabó Tibor.
Tibor számára nem kérdés: mindent megtesz a kislánya jövőjéért, mert számára a család a legfontosabb.
Ebben a videóban láthatjátok, hogyan dolgozik Tibor:
