"Kislányomért gyűjtöm az üres üvegeket” – Tibor teljesíteni akarja a 15 éves Patrícia álmát

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 16:01 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 14. 16:06
Szabó Tibor egy éve szorgalmasan gyűjti az üres üvegeket és PET-palackokat. Nem divatból, nem kényszerből, hanem a legfontosabb emberért az életében: a kislányáért, Patríciáért. Szeretné teljesíteni 15 éves lánya álmát.

Szabó Tibor tavaly július 25. óta gyűjti az üres üvegeket egy különleges cél érdekében: a 15 éves kislánya, Szabó Patrícia álmát szeretné megvalósítani. Patrícia legnagyobb álma ugyanis, hogy neves szakács legyen. Jelenleg a Gundel középiskola tanulója, ám iskoláztatása sok kiadással jár. Tibor ezért üres üvegeket gyűjt, a remény élteti, kislánya jobb jövőjéért!

Szabó Patrícia kicsi kora óta imádja apukáját. Tibort a remény élteti, hogy lánya teljesítheti az álmát   (Fotó: Olvasói)

Kislányáért gyűjti az üres üvegeket, remény egy jobb jövőért!

Tibor, aki esztergályos és fémforgácsoló szakember, családja egyetlen keresője, mivel felesége a kislánnyal otthon maradt. A családi bevételt ő teremti meg. Lapunknak elmondta, hogy nem szégyelli a flakongyűjtést, sőt, kifejezetten hobbiként tekint rá!

Iskolára, tanszerekre, a napi szükségletekre fordítom a befolyó összeget. Ez egy nagyon jó plusz bevételi forrás, ráadásul a környezetnek is jót tesz!

– meséli Szabó Tibor.  

Tibor mutatja az egynapi "termést"  Fotó: Bors

Patrícia legnagyobb álma, hogy elvégezze a Gundel Károly iskola szakács szakát és neves szakács lehessen. Ezért Tibor családi programokra, kirándulásokra, a kislánya jövőjére költi az összegyűjtött pénzt.

A családért teszem, legfőképpen a gyermekemért

- teszi hozzá szeretetteljes hangon.

A Sziget Fesztiválon Tibor és testvére négy nap alatt összesen 165 ezer forintot gyűjtött össze, miközben keményen dolgoztak a nagy melegben. Tibor kitartott, és egész héten dolgozott az üres üvegek gyűjtésén.

Néha elzavartak minket az ottani munkások, pedig csak a külső területen szedtük a palackokat. Azt mondták, az is az ő területük, és minden, ami ott van, az hozzájuk tartozik. Ettől függetlenül nem adtam fel. Nem voltam ezzel egyedül, találkoztam egy lánnyal is, aki a Szigeten gyűjtött, Dórival, aki bérletvásárlásra és megélhetésre gyűjt palackokat és Óbudán él

- számol be Tibor, aki Dányból tömegközlekedéssel jár be a fővárosba, hogy gyűjthesse a palackokat.

A szlovák flakonokat is összegyűjti, amelyeket a párkányi Lidlben vált be. A flakonokat gondosan válogatja, ismeri a különböző országok címkéit is.

Ugyanolyan vonalkód van rajtuk, mint a magyar flakonokon, csak az ötvenes helyén egy Z betű van bekarikázva. Ez körülbelül 0,15 euró, ami az árfolyam miatt olyan 60 forint. Én már ismerem a jelzést és az alapján gyűjtöm

-meséli Tibor aki a palackok igazi szakértője lett.

Nem eliszom vagy elcigarettázom a pénzt, sportot űzök a gyűjtésből. Van, hogy biciklivel járom az utat, napi 15-20 ezer forintot keresek közben. Ez egyfajta kikapcsolódás is, és a környezetemért is teszem, hogy kevesebb legyen az eldobott palack

- teszi hozzá. A flakongyűjtésre mintegy sportként és hobbiként tekint.

Az IT-s kollégánk például robogót vásárolt a flakongyűjtésből bejövő pénzből,  ez jó példa arra, hogy ez milyen széles körben tudja támogatni az emberek mindennapjait

-zárja gondolatait Szabó Tibor. 

Tibor számára nem kérdés: mindent megtesz a kislánya jövőjéért, mert számára a család a legfontosabb.

Ebben a videóban láthatjátok, hogyan dolgozik Tibor:

 

 

 

