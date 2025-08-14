UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Szívmelengető, amit Will Smith tett a Budapest Parkban

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 16:05
Az amerikai világsztár szerdán magángépével megérkezett a magyar fővárosba. Will Smith nagyon készül a Budapest Parkos koncertjére, ahogy landolt a gépe, máris a helyszínre ment terepszemlét tartani és mindenkit elbűvölt kedvességével.
D.G.
A színészként és rapperként is sikeres világsztár nem először jár hazánkban, köztudottan imádja fővárosunkat. Will Smith szerdán landolt magánrepülőgépével és Instagram-oldalán azonnal bejelentkezett, a Budapest Parkban készült videójában elárulta, hogy lenyűgözte a színpad és a technika és mindenkit arra csábít, ne hagyja ki első ilyen jellegű koncertjét nálunk. A világsztár a Based on a True Story névre keresztelt nyári turnéjának részeként lép fel nálunk. 

Will Smith Budapest Park-beli koncertje nagyon különleges lesz (Fotó: Bruno Bebert / Bestimage)

Will Smith budapesti koncertjét kiemelten kezeli 

A színész, rapper, producer nem először van Budapesten, járt már hazánkban 2019-ben. Akkor Will Smith a Gemini Man című filmjét promózta, valamint születésnapja alkalmából koncertet is adott a Bazilika előtt, ezzel ünnepelte 51. születésnapját. Akkori látogatása azonban mégis arról híresült el, hogy illegálisan felmászott a Lánchíd tetejére, ugyanis nem tudta, hogy nem szabad. Persze a világsztár se feledkezett el erről, az első bejelentkező videójában szóvá is tette.

„Örülök, hogy visszatértem! Találkozunk ma este a Budapest Parkban 20.30-kor. Az egyetlen dolog amire ma felmászok, az a színpad lesz!”

– mondta a videóban, bevágva a Lánchídra mászásról készült felvételből, hozzátéve, senki se utánozza tettét, mert illegális.

A világhírű színész a Budapest Parkban a Based on a True Story névre keresztelt nyári turnéjának részeként lép fel, megérkezése után szinte azonnal a helyszínre hajtott, színpadbejárásáról ő is és a szervezők is posztoltak.

„Will Smith jött, látott és mindenkit elbűvölt – mondta a Borsnak Biczó Andrea, a Budapest Park PR menedzsere a világsztárról. – Végtelenül kedves volt mindenkivel, mindenkihez volt egy-két kedves szava. Elmondta nekünk, hogy a budapesti koncertjét kiemelten fontosan kezeli, mert most először lép fel ilyen formában nálunk és bízik benne, hogy a magyarok nagyon szeretik majd, amit nyújt a koncerten. Az biztos, hogy fantasztikus hang és fénytechnika lesz, ő pedig profi, biztosak vagyunk benne, hogy szuper hangulat lesz!”

Will Smith koncertjét már alig várták a magyar rajongók Budapesten (Fotó: Moritz Frankenberg)

Csuti találkozott vele

Amikor a Gemini Man promókörútja során Budapesten járt Will Smith, egy különleges küldetésen is részt vett, amire Csutit is kiválasztották.

Szó szerint, mint a filmben, mi is egy küldetésen vettünk részt. Ügynökök voltunk, akik a Dunán hajóval száguldottak, elektromos motorral lavíroztunk, a Lánchídon elrejtett táskák után kutattunk, rejtvényeket fejtettünk meg és a nap végén a Széchenyi Fürdőben találkoztunk a színésszel

mesélte akkor a magyar influenszer

 

