Három ország, egy nap alatt – A világ egyik legszebb bortúrája kerékpárral a Mosell-völgy mentén

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 13:15
Három ország, három kultúra és egy közös folyó, amely nem elválaszt, hanem összeköt. A Moselle mentén kialakított útvonalakon kerékpárral barangolhatjuk be Luxemburg, Németország és Franciaország határvidékét, ráadásul egyetlen nap alatt.
Etédi Alexa
Európa szívében, ott, ahol a Moselle folyó a lankás dombok között kanyarog, három ország találkozik úgy, hogy közben szinte észre sem venni: Luxemburg, Németország és Franciaország határvidéke ma már sokkal inkább egy közös régió, mint elválasztó vonal. Az egykori Schengeni Egyezmény nyomán kialakult határmenti együttműködés mára nemcsak a politikát, hanem a mindennapokat is áthatja – és ennek egyik legélvezetesebb módja a felfedezésre: a kerékpár.

kerékpározók szőlőültetvények között Németországban
Kerékpárral a Moselle mentén: bortúrák két keréken, három ország határán. Fotó: nnattalli

Ahol Európa megnyílt: Schengenből kerékpárral

A kerékpáros túra ideális kiindulópontja Schengen, az aprócska luxemburgi falu, ahol 1985-ben aláírták azt a megállapodást, amely a szabad mozgás alapját teremtette meg az európai kontinensen. Az alig 700 fős település ma is szerény, de szimbolikus szerepe annál nagyobb: innen indulnak azok a kerékpárutak, amelyek útlevél és határellenőrzés nélkül visznek át a szomszédos országokba.

Schengen, Luxemburg, Moselle
A luxemburgi Schengen, ahol 1985. június 14-én Belgium, Hollandia, Luxemburg, Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság aláírta a Schengeni Egyezményt. Forrás: wikipedia

Vonalak helyett kalandos utak

A Moselle mentén futó kerékpárhálózat jól kiépített, változatos és kezdők számára is könnyen teljesíthető. A luxemburgi oldalon a PC 3-as kerékpárút követi a folyót, míg a német oldalon a Mosel-Radweg vezeti a bringásokat. Ezek a fővonalak regionális, tematikus és akár hegyi utakhoz is csatlakoznak, így mindenki saját tempója és kedve szerint állíthatja össze útvonalát. A tájékozódást jól jelölt szakaszok segítik, a bringabarát infrastruktúra pedig kényelmesebbé teszi az utazást: elektromos kerékpárok kölcsönzése, töltőpontok, csomagszállítás, sőt szezonban (áprilistól októberig) ingyenes műszaki segítség is rendelkezésre áll.

Moselle, szőlős dombok, vidéki táj
A Moselle mentén régóta foglalkoznak a helyiek szőlőtermesztéssel
Fotó: wikipedia

Határokon átívelő élmények

Schengenből indulva mindössze néhány kilométerre már Németországba érünk. Innen könnyed kitérőt tehetünk dél felé, a francia Sierck-les-Bains városkába, amely meleg színű házaival és a dombtetőn magasodó lotharingiai vár romjaival egyértelműen franciás hangulatot áraszt. A városka a La Voie Bleue kerékpárút része, amely összesen 700 kilométeren köti össze Luxembourgot Lyonnal – de ha csak egy kávéra és pár péksüteményre állunk meg, már megérte.

A Moselle-folyó mentén fekvő francia Sierck-les-Bains városka lenyűgöző panorámája a Notre Dame templommal.

Ezután visszatérve a luxemburgi oldalra, észak felé tekerve Remich városka következik, amelyet a helyiek egyszerűen csak a Moselle gyöngyszemeként emlegetnek. A környék híres borvidék, ahol az olyan fajták, mint a Riesling, az Auxerrois vagy az Elbling szinte kizárólag helyben kaphatók. A kerékpárút szinte a szőlősorok között vezet, így nem csak a borospohárban, hanem közvetlenül a tájban is megtapasztalható a régió karaktere.

Remich, Luxemburg, Bacchus-kút
A luxemburgi Remich városka, amelynek Bacchus-kútja is a helyi bortermelés múltja előtt tiszteleg.
Fotó: Sabino Parente

Egy üvegben három ország

Remichben érdemes megállni egy borkóstolóra – például a Domaine Laurent & Rita Kox családi pincészetnél. A birtok különlegessége a Cuvée M nevű pezsgő, amelyet a három ország területén termett szőlőből készítenek. Ez a borászat, és a hozzá hasonló együttműködések jól mutatják, hogyan vált a határvidék valódi régióvá, ahol nem versengenek, hanem kiegészítik egymást a települések.

Nyáron közös borfesztiválokkal várják a látogatókat, amelyekhez a két part között ingázó hajójáratok biztosítják a közlekedést. Ősszel megrendezik a "Hiking Without Borders" nevű 33 kilométeres túrát, ahol a résztvevők mindhárom ország konyhájába is belekóstolhatnak. Az egész évet a Via Mosel’ tematikus útvonal fedi le, amely a bor és az építészet szerelmeseit vezeti végig a régión.

Luxemburg, borút, Moselle, szőlők
A Moselle-folyó mentén vezető borút romantikus, festői panorámát kínáló szőlők mellett vezet végig. Fotó: Sabino Parente

Háromnyelvű mindennapok

A régió nemcsak a bor és a táj miatt különleges: kulturális sokszínűsége és nyelvi gazdagsága is megkapó. A luxemburgi oldalon a gyerekek három nyelven tanulnak – luxemburgiul, németül és franciául –, és mivel rengetegen élnek az egyik országban, de dolgoznak a másikban, a többnyelvűség a hétköznapok természetes része. Becslések szerint több mint 200 ezer úgynevezett frontaliers, vagyis határmenti ingázó dolgozik Luxemburgban.

A vendégházak, panziók és kisebb szállások többsége felkészült a kerékpárosokra: zárható tároló, töltőállomás, csomagolt ebéd vagy éppen 0-24 borautomata is akad. Egy-egy nap végén a fáradt utazók a szőlősorok között pihenhetnek meg, ahonnan akár át is látnak a szomszédos ország templomtornyaira.

A Moselle Luxemburgban, Schengennél. 
Fotó: wikipedia

Ahol a határ nem elválaszt, hanem összeköt

A Moselle mentén tett kerékpáros túra nemcsak természetközeli, de Európa egyik legkézzelfoghatóbb történelmi és kulturális élménye is. Itt a határok nem elválasztanak, hanem hidat képeznek – szó szerint és átvitt értelemben is. Aki végigjárja ezt az útvonalat, nemcsak három ország tájait és konyháját ismeri meg, hanem azt a közös európai eszmét is, amely negyven évvel ezelőtt éppen innen indult.

