Három ország, egy nap alatt – A világ egyik legszebb bortúrája kerékpárral a Mosell-völgy mentén

Európa szívében, ott, ahol a Moselle folyó a lankás dombok között kanyarog, három ország találkozik úgy, hogy közben szinte észre sem venni: Luxemburg, Németország és Franciaország határvidéke ma már sokkal inkább egy közös régió, mint elválasztó vonal. Az egykori Schengeni Egyezmény nyomán kialakult határmenti együttműködés mára nemcsak a politikát, hanem a mindennapokat is áthatja – és ennek egyik legélvezetesebb módja a felfedezésre: a kerékpár.
A kerékpáros túra ideális kiindulópontja Schengen, az aprócska luxemburgi falu, ahol 1985-ben aláírták azt a megállapodást, amely a szabad mozgás alapját teremtette meg az európai kontinensen. Az alig 700 fős település ma is szerény, de szimbolikus szerepe annál nagyobb: innen indulnak azok a kerékpárutak, amelyek útlevél és határellenőrzés nélkül visznek át a szomszédos országokba.
A Moselle mentén futó kerékpárhálózat jól kiépített, változatos és kezdők számára is könnyen teljesíthető. A luxemburgi oldalon a PC 3-as kerékpárút követi a folyót, míg a német oldalon a Mosel-Radweg vezeti a bringásokat. Ezek a fővonalak regionális, tematikus és akár hegyi utakhoz is csatlakoznak, így mindenki saját tempója és kedve szerint állíthatja össze útvonalát. A tájékozódást jól jelölt szakaszok segítik, a bringabarát infrastruktúra pedig kényelmesebbé teszi az utazást: elektromos kerékpárok kölcsönzése, töltőpontok, csomagszállítás, sőt szezonban (áprilistól októberig) ingyenes műszaki segítség is rendelkezésre áll.
Schengenből indulva mindössze néhány kilométerre már Németországba érünk. Innen könnyed kitérőt tehetünk dél felé, a francia Sierck-les-Bains városkába, amely meleg színű házaival és a dombtetőn magasodó lotharingiai vár romjaival egyértelműen franciás hangulatot áraszt. A városka a La Voie Bleue kerékpárút része, amely összesen 700 kilométeren köti össze Luxembourgot Lyonnal – de ha csak egy kávéra és pár péksüteményre állunk meg, már megérte.
Ezután visszatérve a luxemburgi oldalra, észak felé tekerve Remich városka következik, amelyet a helyiek egyszerűen csak a Moselle gyöngyszemeként emlegetnek. A környék híres borvidék, ahol az olyan fajták, mint a Riesling, az Auxerrois vagy az Elbling szinte kizárólag helyben kaphatók. A kerékpárút szinte a szőlősorok között vezet, így nem csak a borospohárban, hanem közvetlenül a tájban is megtapasztalható a régió karaktere.
Remichben érdemes megállni egy borkóstolóra – például a Domaine Laurent & Rita Kox családi pincészetnél. A birtok különlegessége a Cuvée M nevű pezsgő, amelyet a három ország területén termett szőlőből készítenek. Ez a borászat, és a hozzá hasonló együttműködések jól mutatják, hogyan vált a határvidék valódi régióvá, ahol nem versengenek, hanem kiegészítik egymást a települések.
Nyáron közös borfesztiválokkal várják a látogatókat, amelyekhez a két part között ingázó hajójáratok biztosítják a közlekedést. Ősszel megrendezik a "Hiking Without Borders" nevű 33 kilométeres túrát, ahol a résztvevők mindhárom ország konyhájába is belekóstolhatnak. Az egész évet a Via Mosel’ tematikus útvonal fedi le, amely a bor és az építészet szerelmeseit vezeti végig a régión.
A régió nemcsak a bor és a táj miatt különleges: kulturális sokszínűsége és nyelvi gazdagsága is megkapó. A luxemburgi oldalon a gyerekek három nyelven tanulnak – luxemburgiul, németül és franciául –, és mivel rengetegen élnek az egyik országban, de dolgoznak a másikban, a többnyelvűség a hétköznapok természetes része. Becslések szerint több mint 200 ezer úgynevezett frontaliers, vagyis határmenti ingázó dolgozik Luxemburgban.
A vendégházak, panziók és kisebb szállások többsége felkészült a kerékpárosokra: zárható tároló, töltőállomás, csomagolt ebéd vagy éppen 0-24 borautomata is akad. Egy-egy nap végén a fáradt utazók a szőlősorok között pihenhetnek meg, ahonnan akár át is látnak a szomszédos ország templomtornyaira.
A Moselle mentén tett kerékpáros túra nemcsak természetközeli, de Európa egyik legkézzelfoghatóbb történelmi és kulturális élménye is. Itt a határok nem elválasztanak, hanem hidat képeznek – szó szerint és átvitt értelemben is. Aki végigjárja ezt az útvonalat, nemcsak három ország tájait és konyháját ismeri meg, hanem azt a közös európai eszmét is, amely negyven évvel ezelőtt éppen innen indult.
