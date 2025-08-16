Három ország, egy nap alatt – A világ egyik legszebb bortúrája kerékpárral a Mosell-völgy mentén

Európa szívében, ott, ahol a Moselle folyó a lankás dombok között kanyarog, három ország találkozik úgy, hogy közben szinte észre sem venni: Luxemburg, Németország és Franciaország határvidéke ma már sokkal inkább egy közös régió, mint elválasztó vonal. Az egykori Schengeni Egyezmény nyomán kialakult határmenti együttműködés mára nemcsak a politikát, hanem a mindennapokat is áthatja – és ennek egyik legélvezetesebb módja a felfedezésre: a kerékpár.

Kerékpárral a Moselle mentén: bortúrák két keréken, három ország határán. Fotó: nnattalli

Ahol Európa megnyílt: Schengenből kerékpárral

A kerékpáros túra ideális kiindulópontja Schengen, az aprócska luxemburgi falu, ahol 1985-ben aláírták azt a megállapodást, amely a szabad mozgás alapját teremtette meg az európai kontinensen. Az alig 700 fős település ma is szerény, de szimbolikus szerepe annál nagyobb: innen indulnak azok a kerékpárutak, amelyek útlevél és határellenőrzés nélkül visznek át a szomszédos országokba.

A luxemburgi Schengen, ahol 1985. június 14-én Belgium, Hollandia, Luxemburg, Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság aláírta a Schengeni Egyezményt. Forrás: wikipedia

Vonalak helyett kalandos utak

A Moselle mentén futó kerékpárhálózat jól kiépített, változatos és kezdők számára is könnyen teljesíthető. A luxemburgi oldalon a PC 3-as kerékpárút követi a folyót, míg a német oldalon a Mosel-Radweg vezeti a bringásokat. Ezek a fővonalak regionális, tematikus és akár hegyi utakhoz is csatlakoznak, így mindenki saját tempója és kedve szerint állíthatja össze útvonalát. A tájékozódást jól jelölt szakaszok segítik, a bringabarát infrastruktúra pedig kényelmesebbé teszi az utazást: elektromos kerékpárok kölcsönzése, töltőpontok, csomagszállítás, sőt szezonban (áprilistól októberig) ingyenes műszaki segítség is rendelkezésre áll.

A Moselle mentén régóta foglalkoznak a helyiek szőlőtermesztéssel

Fotó: wikipedia

Határokon átívelő élmények

Schengenből indulva mindössze néhány kilométerre már Németországba érünk. Innen könnyed kitérőt tehetünk dél felé, a francia Sierck-les-Bains városkába, amely meleg színű házaival és a dombtetőn magasodó lotharingiai vár romjaival egyértelműen franciás hangulatot áraszt. A városka a La Voie Bleue kerékpárút része, amely összesen 700 kilométeren köti össze Luxembourgot Lyonnal – de ha csak egy kávéra és pár péksüteményre állunk meg, már megérte.