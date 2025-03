Mérgezők lehetnek a dubai csokik: megvizsgálták mi van bennük!

Dubai-e a dubai csoki?

A Fix Dessert Chocolatier-t 2021-ben alapította Dubaiban Sarah Hamouda, egy brit-egyiptomi vállalkozó. Célja olyan csokoládék létrehozása volt, amelyek egyedi textúrákat és ízeket ötvöznek, a töltelékre összpontosítva, hogy megkülönböztesse cégét a versenytársaktól. A dubai csokoládét eredetileg "Can't Get Knafeh of It" néven értékesítették, és még mindig ezen a néven értékesíti a Fix Dessert Chocolatier.