Ma ünnepli 108. születésnapját: Isten éltesse Gizi nénit!

A Bors elsőként értesült Gizi néni állapotáról, amivel kapcsolatban most a kisebbik fia, Csap Árpád mondta el lapunknak a legfrissebb információkat. Az alábbi cikkünkből így nemcsak azt tudhatod meg, hogy van Nemecz Gizella, azaz Gizi néni, az ország egyik legidősebb embere, hanem azt is, mennyi mindenen ment keresztül már eddig is.

Gizi néni ma ünnepli 108. születésnapját! Fotó: Markovics Gábor / Bors

Az immár 108 éves Gizi néni családja még az 1700-as években jött Magyarországa. Ezt követően a család egy-egy tagja olyan jelentős történelmi eseményeknél volt jelen, mint az 1848-as szabadságharc, az első és második világháború, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc.

A dédnagyapám Ferenc Józsefnek volt a nevelőtisztje. 1848. március 15-én, mikor kitört a szabadságharc, akkor ő tüzérezredes volt. Őt is ki akarták végezni, amikor az aradi vértanúkat

– emlékezett vissza korábban az 1917. április 14-é született Gizi néni dédnagyapjára, aki végül audienciát kapott. Ami pedig Gizi néni illeti, nemcsak élt a második világháború idején, de egy bombatámadást is túlélt.

Én átvészeltem a második világháborút, senkinek nem kívánom azt, amit én Budapesten átéltem, amikor 1944. karácsonyán, karácsony első napján, vasárnap bombatalálat érte a konyhánkat. Ha én akkor nem viszem le az édesanyámat és a keresztanyámat a pincébe, akkor ők nem élték volna túl azt a háborút

– osztotta meg lapunkkal korábban Gizi néni, aki egészen a néhány héttel ezelőtti találkozásunkig korát meghazudtoló egészségi állapotnak örvendhetett, amit az akkori orvosi vizsgálatok is megerősítettek. Április első hétvégéjén azonban fordult a kocka.

Most éppen beteg vagyok, meg vagyok fázva, csúnyán köhögök

– mondta a Borsnak az akkor még 107 éves Gizi néni, akit ezután pár nappal, április 7-én hétfőn már a mentők vittek kórházba.

Gizi néni néhány hete még kiváló egészségnek örvendhetett Fotó: Markovics Gábor / Bors

A róla és az akkori állapotáról szóló videóink alatt alig néhány órával megjelenésük után több százan kívántak neki mielőbbi jobbulást. A Gizi néni számára ismeretlen emberek néhány kedves kommentjét egy cikkben gyűjtöttük össze.

Április 13-án vasárnap pedig azt is megtudtuk, hogy van Gizi néni:

Pár nappal ezelőtt már annyira jól volt, hogy rejtvényt kért és hiányolta a gobelinjeit. Mára talán már azt is mondhatjuk, hogy javulgat. Egy keveset már szinte egyedül is tud sétálni úgy, hogy két oldalról megtartják, nehogy elessen. Bár nem sokat, de már eszik is

– mondta a Borsnak a 108 éves Gizi néni kisebbik fia, Árpád, majd rögtön hozzátette: