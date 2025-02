Terjed a módszer: Guminőt és dubai csokit is vettek már a Tiktok hatására

Van olyan olvasónk, akinek az Air fryer választásban segített a platform, több típusról nézett meg videót és az alapján döntött. Van, aki nem konkrét terméket vásárol, hanem ötleteket szerez.

Függő lettem a dobozokban tárolástól, szekrénybe, hűtőbe, mindent dobozba teszek

- osztotta meg a tapasztalatát egy másik felhasználó.

Nemrég ilyen TikTok vidi segített választani karórát. Nyilván meg kell nézni élőben, az eladó is segít, elképzelés is van. Azért jó volt, hogy már tudtam, miket tud, voltak előzetes információim

- osztotta meg tapasztalatát olvasónk. Megtudtuk: elektronikai cikkek vásárlása előtt is többen néznek termékteszteket a Tiktokon. De utazás előtt is sokan körülnéznek:

"Nem is kérdés. Mielőtt nyaralni megyünk, mindig csak ott tájékozódom, hol és mikor érdemes repjegyet venni vagy szállást foglalni. A programoknál is nagy segítséget nyújt - írta egy másik olvasónk. - A szállodákban, apartmanokban készített, úgynevezett "room tour" videók is népszerűek. Hitelesebbnek tartják az ilyen bemutató videókat sokszor a szálláshely saját weboldalánál is. Arról nem is beszélve, hogy sok influenszer működik együtt szálláshelyekkel, a videóban bemondott kuponkódjukkal kedvezményt kaphatunk, amit nagyon szeretünk."