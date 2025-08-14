Nem lehet betelni vele: megmutatta végtelen hosszú lábait Demcsák Zsuzsa

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, már javában zajlik a Farm VIP forgatása. A műsor egyik házigazdája, Demcsák Zsuzsa nemrégiben megmutatta, hogy milyen ruhában lesz látható a produkcióban.
A csinos műsorvezető most egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A képeken és a videókon Demcsák Zsuzsa egy lenge fehér ingben, egy rövid farmernadrágban, és egy barna csizmában látható. Utóbbin pedig nagyon jól megmutatkozik végtelen hosszú, formás lába, amiről a rajongói is ódákat zengenek a kommentek között.
Tökéletes szépség!
- fogalmazott az egyik hozzászóló.
Lábak patika
- lelkendezett egy másik követő.
A Demcsák Zsuzsáról készült szexi fotókat és videót ide kattintva tudod megtekinteni.
