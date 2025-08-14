Lelepleztek egy magyar szektát: itt van a sátánisták búvóhelye! - Videó

Egy budapesti férfit, Gábort mindig is érdekelték a főváros elfeledett, rejtett alagútjai, titkos bunkerei. Az urbexes a főváros alatt húzódó kazamatákban, a Duna melletti rejtekajtók mögött is megfordult már. Sokszor tapasztalt rémisztő dolgokat, de ilyet azért ritkán. Egy óbudai búvóhelyen járt, ahol egy vallási szekta nyomait találta meg.
Gábort évek óta hajtja az adrenalin.
- Szeretek elmenni ismeretlen helyekre, mert mindig találok valami izgalmasat. De ez, ez azért… - kezdte beszámolóját a Borsnak a férfi, aki a Félelem étterme TikTok-oldalán mutatja be, épp merre vitte az útja. Ezúttal azonban az ő szava is elakadt.
Óbuda alatt egy keszekusza alagútrendszer húzódik, az ott lévő sötét folyosókon időnként elbarangol. Ezúttal augusztus elején egy minden eddiginél különösebb helyen ért véget az egyik alagút: egy olyan sötét, kissé párás helyre jutott el, ahol a levegőt is átitatta a gonosz jelenléte…
- Amikor bementem, középen vékony kötélre felakasztott, festet köveket láttam. Elég durva volt…
- részletezte. Szerinte a titkos búvóhelyet egy vallási szekta használhatta.
- Ahogy megláttam, arra gondoltam, hogy itt valamiféle szertartásokat tartottak. Vagy tartanak még mostanában is! Valami fura vallás nevében – árulta el, szerinte mi lehet a rejtélyes hely.
Gábor gyorsan készített egy leleplező videót, amit megosztott a TikTok-oldalán. Sejtelme sincs, mégis kik állhatnak a szekta mögött: sátánista ragadozó végezhet rituálékat ott? A szekta tagjai áldozataikat ott kínozzák?
Lehet, hogy sosem tudjuk meg… Az viszont biztos, hogy kitörte az embereket a frász, amikor meglátták Gábor felvételeit.
- Nem a legszimpatikusabb hely. Félelmetes! – írta az egyik hozzászóló a férfi videójára, mire egy másik egy teóriával rukkolt elő arról, hogy mi lehet a hely.
Szerintem is szertartási hely lehet. A fehér gyertyák, az elrendezés, legtöbbször vagy wiccára vagy sátánizmusra utalhatnak, mivel ezeknek vannak ilyen hagyományai. Mégis, inkább jobban hajaz egy sátánista oltárra vagy felolvasó állványra
– tanakodott.
A tiktokosok szerint az is lehet, hogy direkt félelmetesre rendezték be a helyet, hogy elijesszenek másokat… Hát, ez sikerült!
Mutatjuk Gábor videóját a szektabúvóhelyről!
Nemcsak a budai búvóhely rejt sötét titkokat. Egy influenszer egy véres csizma rejtélyét próbálja megfejteni:
