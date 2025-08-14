Lelepleztek egy magyar szektát: itt van a sátánisták búvóhelye! - Videó

Egy budapesti férfit, Gábort mindig is érdekelték a főváros elfeledett, rejtett alagútjai, titkos bunkerei. Az urbexes a főváros alatt húzódó kazamatákban, a Duna melletti rejtekajtók mögött is megfordult már. Sokszor tapasztalt rémisztő dolgokat, de ilyet azért ritkán. Egy óbudai búvóhelyen járt, ahol egy vallási szekta nyomait találta meg.

A búvóhely Buda alagútrendszerében rejtőzik / Képünk illusztráció: Shutterstock

Titkokat rejt a búvóhely

Gábort évek óta hajtja az adrenalin.

- Szeretek elmenni ismeretlen helyekre, mert mindig találok valami izgalmasat. De ez, ez azért… - kezdte beszámolóját a Borsnak a férfi, aki a Félelem étterme TikTok-oldalán mutatja be, épp merre vitte az útja. Ezúttal azonban az ő szava is elakadt.

Óbuda alatt egy keszekusza alagútrendszer húzódik, az ott lévő sötét folyosókon időnként elbarangol. Ezúttal augusztus elején egy minden eddiginél különösebb helyen ért véget az egyik alagút: egy olyan sötét, kissé párás helyre jutott el, ahol a levegőt is átitatta a gonosz jelenléte…

- Amikor bementem, középen vékony kötélre felakasztott, festet köveket láttam. Elég durva volt…

- részletezte. Szerinte a titkos búvóhelyet egy vallási szekta használhatta.

- Ahogy megláttam, arra gondoltam, hogy itt valamiféle szertartásokat tartottak. Vagy tartanak még mostanában is! Valami fura vallás nevében – árulta el, szerinte mi lehet a rejtélyes hely.

Rettegés a TikTokon

Gábor gyorsan készített egy leleplező videót, amit megosztott a TikTok-oldalán. Sejtelme sincs, mégis kik állhatnak a szekta mögött: sátánista ragadozó végezhet rituálékat ott? A szekta tagjai áldozataikat ott kínozzák?

Lehet, hogy sosem tudjuk meg… Az viszont biztos, hogy kitörte az embereket a frász, amikor meglátták Gábor felvételeit.

- Nem a legszimpatikusabb hely. Félelmetes! – írta az egyik hozzászóló a férfi videójára, mire egy másik egy teóriával rukkolt elő arról, hogy mi lehet a hely.

Szerintem is szertartási hely lehet. A fehér gyertyák, az elrendezés, legtöbbször vagy wiccára vagy sátánizmusra utalhatnak, mivel ezeknek vannak ilyen hagyományai. Mégis, inkább jobban hajaz egy sátánista oltárra vagy felolvasó állványra

– tanakodott.