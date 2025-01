Tűzijáték-tragédia Létavértesen és Üllőn: nem múlik a fájdalom

Monostorpályi gyászol. Azon a Hajdú-Bihar vármegyei településen élt családjával az újévi tűzijáték-tragédia áldozata. Az autószerelőként dolgozó Gergő és felesége, a fodrász Boglárka két gyermeket nevelt. A nagyobbik már iskolába jár, a kisebbik várhatóan szeptemberben kezdi az első osztályt. A család szeretetben és békében élt, a szülők szorgalmasan szépítgették a házukat. Minden adott volt a boldogsághoz.

A létavértesi tűzijáték-tragédia híre megrázta az országot fotó: Bors

Gergő az egyik közeli barátja, Károly házavató buliján vett részt szilveszter éjjel, Létavértesen. Miután éjfélt ütött az óra, a társaság úgy döntött, elérkezett az ideje a tűzijátékok beüzemelésének. A nyomozás eddigi adatai szerint Gergő egy olyan pirotechnikai eszközt használt, amely meggyújtása csak vizsgával rendelkező személyeknek engedélyezett. Cikkünket itt olvashatod.

Szabadon sétálgat a csepeli anyagyilkos

Elkísértük a közértbe csepeli anyagyilkosság feltételezett elkövetőjét. Az 58 éves Éva szilveszterkor oltotta ki Mária életét. A bíróság a szomszédok és ismerősök legnagyobb meglepetésére nem rendelte el a nő letartóztatását, elegendő kényszerintézkedésnek tartotta a bűnügyi felügyeletet.

A csepeli anyagyilkosság elkövetője kimehet az utcára Fotó: Bors

A Budai Központi Kerületi Bíróság közleménye szerint a terhelt az ülésen arról számolt be, hogy társadalmi kapcsolatai nincsenek, édesanyján kívül nem tartott kapcsolatot senkivel, kifejezetten beszűkült életvitelt folytatott. Ezeket egyébként a Borsnak a szomszédok is elmondták, hangsúlyozva, hogy szinte kizárólag kettesben leehetett az utcán látni őket, amint boltba vagy gyógyszertárba mentek. Cikkünket itt olvashatod.

Szívszaggató üzenetet küldött az eltűnt Máté édesanyja

Mintha a föld nyelte volna el a 24 éves Pecze Mátét. A Heves vármegyei Kálról eltűnt fiatal, december 19-én ment el otthonról, ám azóta sem került elő. Családja és barátai azonnal keresni kezdték, majd eltűnését be is jelentették a rendőrségen. De továbbra sem akadtak a nyomára, így a családja úgy döntött nyomravezetői díjat ajánl fel annak, aki releváns információval tud szolgálni arról, hol lehet Máté. Azonban azóta szilveszter is eltelt, amikor a fiú születésnapját tartották volna, ennek alkalmából az édesanyja, szívszaggató üzenetet osztott meg az interneten.