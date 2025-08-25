Szörnyű baleset: gyermekei szeme láttára halt meg egy fiatal apa

A 28 éves Kane Watson augusztus 23-án, szombaton Muriwai Beachen tartózkodott 18 hónapos kislányával és három mostohafiával, amikor a tragédia bekövetkezett.

Homokdűne temette be a férfit a tengerparton Fotó: Pexels.com

Homokdűne zúdult a fiatal édesapára

A férfi a gyerekekkel játszott, amikor a dűne összeomlott, maga alá temetve őt. A férfi még segítségért kiáltott, de beszorult - írja a People Magazin.

Kane Watson fejjel lefelé került a homokba, és körülbelül 15 percig volt a föld alatt. Gyermekei kétségbeesetten kiabáltak, majd a közelben tartózkodó emberekhez fordultak segítségért. A mentőcsapat végül kórházba szállította a férfit, ahol augusztus 24-én, vasárnap belehalt sérüléseibe.

Legnagyobb örömét a gyerekeivel töltött idő adta, nemcsak a sajátjaival, hanem azokkal a gyerekekkel is, akiket gondozott és úgy szeretett, mintha a sajátjai lettek volna. A család mindig is lényének középpontjában állt

- emlékezett meg róla a családja barátja, Kristalle Tayler.

Kristalle Tayler így folytatta: „A legfájdalmasabb mégis az, hogy legkisebb gyermeke, aki jövő év elején született volna, sosem fogja megismerni az édesapját, de fel fog nőni, hallva a történeteket arról a csodálatos férfiról, aki már születése előtt is szerette őt."

Colin Whittaker, az Aucklandi Egyetem oktatója hangsúlyozta: bízik abban, hogy az eset után többen is megértik a homokdűnék veszélyeit.

Ha van egy hatalmas dűne feletted, és az hirtelen rád szakad, azzal egy elefánt súlyát kapod magadra. Ez súlyosan veszélyes, és szinte lehetetlen kiszabadulni belőle, főleg, ha közben levegőért küzdesz

- mondta Colin Whittaker.

Az oktató megjegyezte: „Amikor valakit ki akarsz ásni, az újra és újra visszatöltődik homokkal. Ez hihetetlenül nehéz feladat."

A család a helyi lapoknak nyilatkozva elmondta, hogy összetörtek, és próbálják feldolgozni a történteket.