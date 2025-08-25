Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
"10 évnyi munkámat vesztettem el" - kiakadt és összeomlott a Marvel-szuperhőst alakító színész

Kumail Nanjiani
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 21:15
marvelÖrökkévalóterápiafilm
Egy évtizednyi munkát bukott el az Örökkévalók című Marvel-mozi egyik főszereplője. A pakisztáni-amerikai sztár, Kumail Nanjiani hat szuperhősmozira kötött 10 éves szerződést a Marvellel.
Bors
A szerző cikkei

Komolyan megviselte az Örökkévalók sztárját a film bukása. A pakisztáni-amerikai sztár, Kumail Nanjiani Kingót alakította a Marvel-filmuniverzum 2021-ben bemutatott szuperhős filmjében, ami sokak szerint az első, igazi rossz Marvel-film lett. A negatív kritikák mellett anyagilag sem jött be a film, dacára annak, hogy olyan világsztárok is szerepeltek benne, mint az Oscar-díjas Angelina Jolie vagy a 30 éves Desperado kortalan szépsége, Salma Hayek. A két világsztár karrierjét és pénztárcáját kevésbé viselte meg a bukás, ám Nanjianiét annál inkább, aki körülbelül 10 évnyi munkát vesztett el a film bukásával és a folytatások elkaszálásával. 

Marvel, 70th Emmy Awards - Arrivals
A Marvel színésze 10 éves szerződést bukott el (Fotó: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com / MEGA)

Marvel bukás után munkanélküliség

A 47 éves színész az Örökkévalók 2019-es castingjakor egy 10 éves, 6 filmre szóló megállapodást kötött a Marvel-jogokat birtokló Disney-vel. A sztár úgy gondolta, komoly lökést és anyagi biztonságot adhatna a karrierjének, ha körülbelül 2030-ig fix bevétele lenne és bátrabban készíthetne olyan kisköltségvetésű, díjesélyes filmeket, mint a Rögtönzött szerelem, amiért Oscarra jelölték. A Working It Out című podcastban azonban elárulta, hogy az Örökkévalók bukása 180 fokos fordulatot hozott az életében. 

Azt gondoltam, hogy: Ó, ez lesz a munkám a következő 10 évben. Hat filmre szerződtem, egy videojátékra, egy tematikus kalandparkra. Mindenféle dologra le kell szerződni a Marvellel. És te meg azt mondod: Ez az életem következő 10 éve, szóval minden évben Marvel-filmekben fogok szerepelni, a kettő között pedig a saját kisebb projektjeimet csinálhatom. Aztán semmi sem történt

- mesélte a színész, aki azóta sem szerepelt Marvel filmben és úgy tűnik, bukta a 10 éves szerződését. 

Kumail Nanjiani a bukás után terápiára járt (Fotó: Sophie Mutevelian)

Marvel terápia

Az Örökkévalók mostoha körülmények között jelent meg 2021-ben, ugyanis még erősen benne volt a világ a koronavírus-járványban, a mozikba lassan szállingóztak vissza az oltások után az emberek, és az új variánsok miatt számos szabályt kellett betartani. Az Örökkévalók a 270 milliós költségvetésével csak 403 milliót hozott a Disney-nek. Mivel a film bevételének a fele a mozikban marad és még ott vannak a marketing költségek, könnyen kiszámolható, hogy alsó hangon 150 milliós mínuszt generált a film a mozikban. A bukás - és az ebből fakadó szerződésvesztés - a 47 éves színész egészségét is megviselte. 

Kijött a film, és nagyon rossz kritikákat kapott, és nem is teljesített jól. Túlságosan összetört. Akkor eldöntöttem: El kell mennem terápiára, hogy feldolgozzam ezt.

- tette hozzá Kumail Nanjian.

2021 - Eternals - Movie Set
Az Örökkévalók csúnyán elhasalt a mozikban (Fotó: Disney)

A Marvel nélkül nincs áttörés Kumail Nanjianinak

A komikus leginkább a kisképernyőn és szinkronban bizonyított a bukás óta, a Disney+ két sorozatában is fontos szerepet játszott, az Isten hozott a Chippendalesben a vetkőzős fiúműsorok atyját alakította, míg a hamarosan visszatérő Gyilkos a házban negyedik évadában egy karácsonymániás TikTok testépítőt. A színésznek 7 film és sorozat is a naptárjában van az imdb.com szerint, ám egyik sem olyan volumenű szuperprodukció, mint az Örökkévalók. 

Az Örökkévalók, az Isten hozott a Chippendalesben és a Gyilkos a házban első négy évada a Disney+ kínálatában érhetők el. 

 

 

 

