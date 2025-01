Jön a havazás! Ezeken a helyeken lehet a legjobban kiélvezni majd

Habár karácsonykor nem sok hó jutott, most pénteken, január 3-án ismét megvan rá minden esély, hogy fehérbe boruljon a táj. Ez jó hír a kisgyermekes családoknak, hiszen még tart a téli szünet az iskolákban és óvodákban, így kihasználva az utolsó napokat talán lehet egy jót szánkóznia a családnak. Ha tényleg havazni fog pénteken az erre népszerű helyek, mint Dobogókő, Normafa vagy Kékestető biztosan meg fognak telni, de az előrejelzés szerint pénteken máshol is számíthatunk havazásra.

Havazást is ígérnek az előrejelzések Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Havazással indulhat az új év az előrejelzések szerint

Több ipari város is fehér hótakaróra ébredhetett újév napján, január 1-én. Ezeken a területeken ugyanis a nagy üzemek extra nedvességet juttatnak a felhőtakaróba, a túltelítettségtől pedig havazás alakul ki. Így például Dunaújváros is hóra ébredt. Több előrejelzési portál szerint azonban arra is van esély, hogy pénteken más tájakon is havazzon, vagy legalábbis havas eső hulljon. Az Időkép szerint 3 cm hó eshet, péntek hajnalban és reggel pedig többfelé várható eső, amit havas eső, havazás válthat fel – írja a Köpönyeg. Ezt erős lehűlés követ az előrejelzések szerint, így van rá esély, hogy ahol esik egy kis hó, ott meg is marad pár napig.

Dübörög a síszezon, ennyiért lehet most jegyet venni és felszerelést kölcsönözni Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Berobbant a síszezon: ennyiért lehet most síelni

Jó hírünk van azoknak, akik már kinőttek a szánkózásból, de a téli sportok szerelmesei. A magyar síterepek már nyitva vannak és teljes erővel üzemelnek is, ami azt jelenti, hogy ha természetes hó nem is esik, a hóágyúknak köszönhetően lehet siklani a pályákon. Most összegyűjtöttük, hogy a népszerű hazai síterepek árait.

Kékestető

A napijegy egy felnőttnek hétvégén 7000 forint, a teljes szett kölcsönzése pedig 6000 forint. Így egy főnek egy egész napos síelés körülbelül 11 ezer forint, plusz a benzinköltség és a fogyasztás. Annak ellenére, hogy ez az ország legmagasabb pontja, így kiemelt turisztikai célpont, egyáltalán nincsenek elszállva az árak. No persze, ha valaki síoktatásra szorul, az már egészen más helyzet, akkor már mélyen a zsebébe kell nyúlnia az embernek. Bánkút

A Miskolctól nem messze található sípálya sokak kedvence. Jelenleg azonban zárva van a sípálya, de szánkózásra így is sokan használják a pályát, ha havazik. Amikor kinyitnak a pályák egy napi jegy 12 ezer forintba kerül, egy lécet és egy cipőt pedig 11 ezer forintért bérelhetünk. Ez már összeadva egy főnek borsosabb, mint a Kékestető, de ritkán mondhatja el magáról az ember, hogy a Bükki Nemzeti Parkban síel. Eplény

Az eplényi síaréna már üzemel, sokak örömére. Itt egy hétvégi, felnőtt, egész napos (7 órás) jegy azonban már drágább, 12.300 Ft . Ha még ehhez bérelni is szeretnénk felszerelést, akkor az egy napra 6000 forint. Összeadva tehát 18.300 forintba kerül egy főnek az egynapos síelés.

Mindezeket összevetve megállapíthatjuk, hogy a Kékestető a legolcsóbb sípálya, a szezon pedig már javában dübörög. Ahol van lehetőség ágyúzni, ott már biztosan van hó, így ideje felpattanni a lécre, hogy ne kelljen várni arra, hogy ténylegesen essen a hó.