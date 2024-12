Karácsony előtt tűnt el: Félmilliót adnak annak, aki megmondja hová lett Máté

Éppen karácsony előtt pár nappal veszett nyoma a Heves vármegyei Kálon élő Pecze Máténak. A 24 éves fiatal férfi december 19-én ment el otthonról, ám azóta sem tért haza. Családja és barátai azonnal keresni kezdték, majd eltűnését be is jelentették a rendőrségen. Ám azóta csak telnek a napok, a fiút pedig senki sem találja… Éppen ezért családja úgy döntött, hogy nyomravezetői díjat ajánl fel annak, aki információval tud szolgálni arról, hol lehet Máté. Közleményt is kiadtak a félmilliós felhívásról, továbbá a rendőrség is kiadta a körözést az eltűnt fiúra.

Félmilliót kínálnak annak, aki megmondja hová lett az eltűnt Máté Fotó: olvasói/police

- Nyomravezetői díj! Eltűnés miatt keressük fiunkat, a képen látható 24 éves Pecze Máté káli lakost. Máté 2024. december 19-én ment el itthonról ismeretlen helyre. Pecze Máté eltűnésekor szürke munkavédelmis kabátot, szürke nadrágot, bakancsot, kötött sapkát viselt. Máté 175 cm magas, vékony testalkatú, rövid barna hajú, fehér bőrű fiatal férfi, aki sötét keretes szemüveget szokott viselni

– kezdte közleményében Máté édesanyja.

A fiatal férfi karácsony előtt tűnt el Fotó: police.hu

- Kérünk mindenkit, hogy aki a képen látható Pecze Mátét felismeri vagy a tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, vegye fel a kapcsolatot velem Peczéné Kozma Évával (Tel: +36204827685) vagy édesapjával, Pecze Tamással (Tel: +36205461880) vagy értesítse a rendőrséget (a 112-es segélyhívó számon). Máté megtalálása érdekében 500.000Ft összegű nyomravezetői díjat ajánlunk fel annak, aki Máté pontos tartózkodási helyét meg tudja adni, vagy akinek a bejelentése alapján a rendőrség megtalálja

- zárta.

A heol.hu információi szerint Mátét Verpelét környékén is keresték, keresőkutyákat is bevontak már, hogy megtalálják, de egyelőre ez sem vezetett eredményre.