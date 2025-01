„Feltétel nélkül szeretünk! Várunk haza” - szívszaggató üzenetet küldött az eltűnt Máté édesanyja

Mintha a föld nyelte volna el a 24 éves Pecze Mátét. A Heves vármegyéről, Kálról eltűnt fiatal december 19-én ment el otthonról, ám azóta sem került elő. Családja és barátai azonnal keresni kezdték, majd eltűnését be is jelentették a rendőrségen. De továbbra sem akadtak a nyomára, így a családja úgy döntött nyomravezetői díjat ajánl fel annak, aki releváns információval tud szolgálni arról, hol lehet Máté. Azonban azóta szilveszter is eltelt, amikor a fiú születésnapját tartották volna, ennek alkalmából az édesanyja, szívszaggató üzenetet osztott meg az interneten.

Az eltűnt Mátét családja nagyon várja haza Fotó: olvasói

Nyomravezetői díj! Eltűnés miatt keressük fiunkat, a képen látható 24 éves Pecze Máté káli lakost. Máté 2024. december 19-én ment el itthonról ismeretlen helyre. Pecze Máté eltűnésekor szürke munkavédelmis kabátot, szürke nadrágot, bakancsot, kötött sapkát viselt. Máté 175 cm magas, vékony testalkatú, rövid barna hajú, fehér bőrű fiatal férfi, aki sötét keretes szemüveget szokott viselni

– kezdte közleményében Máté édesanyja.

Kérünk mindenkit, hogy aki a képen látható Pecze Mátét felismeri vagy a tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, vegye fel a kapcsolatot velem Peczéné Kozma Évával (Tel: +36204827685) vagy édesapjával, Pecze Tamással (Tel: +36205461880) vagy értesítse a rendőrséget (a 112-es segélyhívó számon). Máté megtalálása érdekében 500.000Ft összegű nyomravezetői díjat ajánlunk fel annak, aki Máté pontos tartózkodási helyét meg tudja adni, vagy akinek a bejelentése alapján a rendőrség megtalálja

- zárta.

Mátét még mindig eltűntként körözi a rendőrség Fotó: police.hu

Mivel folyamatosan telnek a napok, ezért szilveszter is eltelt. Kiderült, hogy a fiúnak épp ekkor lett volna a születésnapja. Édesanyja ezt az üzenetet küldte Máténak.

Drága Máté, feltétel nélkül szeretünk, nagyon várunk haza! Bármi miatt is döntöttél így, elfogadjuk a döntésed, de kérjük, adj magadról életjelet. Nagyon aggódunk érted, nagyon hiányzol nekünk. Ma van a születésnapod, és mi nem tudunk megölelni téged. Kérjük, legalább tudasd velünk, hogy jól vagy. Nagyon várunk haza! Isten éltessen drága fiunk, bárhol is vagy.

Januárban újabb kutató csapat indul a környék átfésülésére. Aki bármilyen hasznos felhasználható információval rendelkezik, hívja a rendőrséget!