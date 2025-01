Duplán klikkelnél az egérrel? Többet ne tedd!

Miről is van szó? A Forbes számolt be arról, hogy visszatért a hackerek által egy időben igen sűrűn alkalmazott clickjacking módszer – ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fertőzött weboldalon vagy épp felugró hirdetésben elrejtenek egy gombot, amire kattintva olyan felületre jut az ember, ahová nem akart, méghozzá anélkül, hogy egyáltalán időben észrevenné, hogy bármire is rányomott. Ez a módszer jó ideje elavulttá és eredménytelenné vált, miután a fejlesztők olyan módszereket vetettek be, amelyek ezt a technikát gyakorlatilag kivitelezhetetlenné tették.

Most azonban a régi módszer felújításával próbálkoznak a bűnözők, ami a dupla clickjacking néven fut, és amivel gyakorlatilag sikeresen megkerülik az eddigi biztonsági intézkedéseket. Egyszerűen azt kérik a felületen a felhasználótól, hogy duplán klikkeljen. Innentől minden szoftveresen, a másodperc törtrésze alatt történik: az első klikkelés hatására egy új weboldal töltődik be, és így másodszorra már valójában ide kattint a gyanútlan netező. A technika veszélye, hogy felhasználói oldalról gyakorlatilag kikerülhetetlen, hiszen a dupla klikkelés a számítógépkezelés egyik alap mozzanata. Ez a probléma a biztonságtechnikai szakemberekre vár, hogy megoldják...