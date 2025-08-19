19 embert kellett kimenteni a Balatonból

A vízirendőrök a múlt pénteken és szombaton kialakult viharokban elsodródott SUP-osokat és szörfösöket, egy műszaki hibás-, valamint három felborult vitorlás utasait segítették ki szorult helyzetükből - olvasható a megdöbbentő számadat a rendőrség közleményében.
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság hívta fel a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható viharos, váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, társainkra, gyermekeinkre, hiszen nagyon gyorsan kialakulhat egy veszélyhelyzet.
Fontos tudni, hogy elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével).
