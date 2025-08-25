„Mindenki azt hitte, hogy 120 évig él majd” – Elhunyt a Jászai Mari-díjas magyar

Hatalmas veszteség érte a magyarokat augusztus 25-én, hétfőn. A Rádió Bézs közösségi oldalán jelentette be, hogy elhunyt Kalmár Tibor rendező, a szórakoztatás nagymestere.

„Csak 93 éves volt. Csak, mert cselekvési kedve, szelleme, humora nem volt korhoz köthető ” - olvasható a búcsúbejegyzés első sorában, majd így folytatták:

„Meghalt Kalmár Tibor, akiről mindenki azt hitte, hogy 120 évig él majd, aki több mint száznyolcvan egész estés tévéműsort rendezett, aki legnagyobbakkal dolgozott. Korai volt.”

Gyermekként Lakner bácsi gyermekszínházában játszott. 1948-ban szerepet kapott a Valahol Európában című filmben. 1950–1954 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola színházrendező szakán tanult. 1954–1960 között az Állami Déryné Színház színésze és rendezője volt. 1960-tól a Vidám Színpad rendezője. 1995–1999 között a Pesti Vicc főszerkesztője volt.