15 ételmentő tipp: így védekezz a hackerek ellen

A kiberbiztonság az egyik legfontosabb, amit a ma emberének meg kell tanulnia: a hackerek ugyanis az online térben folyamatosan lesben állnak, és minden kiskaput kihasználnak, minden trükköt bevetnek, hogy a lehető legtöbb kárt okozzák nekünk – és persze a lehető legtöbb hasznot hajtsák maguknak. Naponta kerülnek fel a világhálóra újabb és újabb vírusok, folyamatosan találkozhatunk újabb és újabb átverésekkel. Sajnos azt is egyre többen tapasztalják meg, milyen az, ha egy óvatlan kattintás után kémprogramok jelennek meg az okostelefonon, netán egy elhibázott döntés miatt bűnözők férnek hozzá a bankszámlán tárolt megtakarításhoz.

A hackerek sajnos újabb és újabb módszereket találnak ki, emellett újabb és újabb vírusokat fejlesztenek Fotó: AlyoshinE

15 tipp: így védekezz a hackerek ellen

A Forbes most egy 15 pontos listát osztott meg, melynek segítségével elkerülhetjük, hogy mi is áldozatokká váljunk. Fontos hangsúlyozni: nem csak a privát adataink, levelezésünk, fotóink kerülhetnek veszélybe: a bűnözők ugyanis elsődlegesen a pénzünkre hajtanak.

1. Néhány havonta változtassunk jelszót!

2. A különféle fiókokhoz más és más jelszót használjunk! A hackerek ugyanis ha hozzáférnek egy jelszóhoz, azt automatikusan végigpróbálják a személy összes többi felületén is, a nagy többség ugyanis mindenhová egy jelszót használ.

3. Ahol lehet, aktiváljuk a többlépcsős azonosítást!

4. Más és más célokra használjunk más e-mail-fiókot! A szakértők javaslata szerint ne azzal az e-mail-címmel regisztráljunk a különböző weboldalakra (akár a streaming-platformokra vagy a webáruházakra), amivel a fontosabb levelezéseinket intézzük!

5. Időről időre keressünk rá az e-mail-címünkre az olyan site-okon, mint például a Have I been pwned, hogy kiderüljön, szerepel-e valamilyen nyilvánosságra hozott jelszólistán. Használhatunk a kereső weboldalak helyett olyan biztonsági alkalmazásokat is, mint a Norton Dark Web Monitoring szolgáltatása.

6. Időről időre nézzük át a bankszámlánkról indított kifizetéseket, hátha rábukkanunk olyanra, amit nem mi kezdeményzetünk.