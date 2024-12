A legnagyobb tech-cégek nem győzik hangsúlyozni, milyen fontos a digitális biztonság: nem csak a privát adataink, emlékeink, levelezésünk kerülhet ártó kezekbe, de sajnos akár a pénzünk után is futhatunk, ha a hackerek találnak egy kiskaput, és meg tudják fertőzni valamelyik okoseszközünket. Épp emiatt nem csak az fontos, hogy tudatosan kezeljük a telefonunkat vagy épp a laptopunkat, és ne telepítsünk olyan alkalmazásokat, programokat, amik akár vírusokat is rejthetnek, de az is elkerülhetetlen, hogy a böngészőnk megkapja a legújabb frissítéseket.

Mutatjuk, mit kell tenni, ha nem akarsz a hackerek áldozatává válni! Fotó: Elnur

Kiadta a riasztást a Google: négy fronton támadhatnak a hackerek

Friss cikkében a Forbes arról számolt be: a Google figyelmeztet minden felhasználót, hogy mindenképp frissítsék a Google Chrome böngészőjüket, abban ugyanis a szakértők négy különböző biztonsági rést is felfedeztek, amiket a legutóbb kiadott frissítéssel foltoztak be. Ahogy az már a nagyvállalatnál ismert, ezen biztonsági résekről addig nem számolnak be részletekbe menően, amíg a böngészők nagy részére nem érkezett meg a frissítés, azaz a többség nincs biztonságban – ugyanis a lehető legtöbb bűnözőnek akarnak esélyt adni a támadásra.