Ha ezt nem teszed meg, elveszítheted a Gmailedet!

Az online biztonság elengedhetetlen: a hackerek ugyanis több fronton támadnak minket folyamatosan, még akkor is, amikor épp nem is tudunk róla. Az egyik, sokak által legismertebb támadási forma különböző adathalász levelek formájában érkezik. A recept szinte minden alkalommal ugyanaz: vagy azt szeretnék a csalók, hogy telepítsünk valamit, vagy azt, hogy valamilyen (fertőzött) oldalra látogassunk el, és ott adjuk meg az adatainkat. Vagy mesés nyereménnyel kecsegtetnek, vagy épp a hatóságok, esetleg a bankunk nevében írnak, de Gmail-fiókok feltörésével akár a közeli ismerőseinktől is jöhetnek ilyen levelek. A szakértők egyébként ez utóbbi támadásokat tartják a legveszélyesebbnek, hiszen a baráti, ismerősi körünkben bízunk meg a leginkább, onnan várjuk legkevésbé az átralmas tartalmakat.

A hackerek a Gmail-fiókunkra is hajtanak, hiszen ezen keresztül sokkal eredményesebben tudnak megtámadni másokat is Fotó: Pixabay

Ennyi támadástól vég meg a Gmail

Friss cikkében a Forbes arról ír: nem véletlenül a legtöbbet támadott levelezőrendszer a Google rendszere, hiszen ezt használják a legtöbben. Nagyjából 2,5 milliárd aktív fiók lehet, a nem, vagy csak ritkán használtak számát pedig megtippelni sem érdemes. A cég – az utóbbi időben már a mesterséges intelligenciát is bevetve – állítólag a spam-levelek 99,9 százalékát fogja meg. Azok még azelőtt fennakadnak valamilyen szűrőn, hogy célba érnének. Ez naponta 15 milliárd emailt jelent. A maradék az, amire nekünk, felhasználóknak kell ügyelnünk. Sajnos a harc egyre nehezebb, ugyanis már a csalók oldalán is hadrendbe állt a mesterséges intelligencia, így egyre hihetőbbek, egyre nehezebben felderíthetőek a támadások.