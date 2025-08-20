"Egy lakás árát költöttem arra, hogy élő játékbaba legyek"

Ha visszamehetne az időben, és egy tanácsot adhatna magának az élő játékbaba, az az lenne, hogy hamarabb feküdjön először kés alá! Sapphire nem titkolja, nem is nagyon tudná, hogy alaposan átszabatta magát az utóbbi pár évben. Gyerekkori barátai minden bizonnyal rá sem ismernének, annyi plasztikai műtéten van már túl – ráadásul még most sem elégedett művi külsejével. Legutóbb épp Törökországban alakítottak az arcán és az orrán, de szinte bizonyos, hogy lesz még következő beavatkozás is. Az amerikai nő a Truly kamerái előtt elárulta: eddig egy kisebb lakás árát költötte a testére, ugyanis jó 150 ezer dollárba, azaz bő 50 millió forintba kerültek eddig a testmódosításai.

Sapphire, az élő játékbaba megszámlálhatatlan műtéten van már túl Fotó: YouTube

Semmit sem bánt meg az élő játékbaba – sőt!

Sapphire egyértelműen nem bánta meg a beavatkozásokat, legfeljebb azt, mennyit várt velük.

A fiatalabb énemnek azt mondanám, korábban kellett volna kezdeni a plasztikákat. Azt hiszem, ha az extrémebb dolgokat hamarabb megcsináltattam volna, sokat spóroltam volna

– magyarázta a plasztikbaba, kiemelve: nem Barbie-ra akar hasonlítani!

"Úgy akarok kinézni, mint egy Bratz baba, mert a Barbie unalmas, főleg a film óta!"