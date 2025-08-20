"Egy lakás árát költöttem arra, hogy élő játékbaba legyek"

Ha visszamehetne az időben, és egy tanácsot adhatna magának az élő játékbaba, az az lenne, hogy hamarabb feküdjön először kés alá! Sapphire nem titkolja, nem is nagyon tudná, hogy alaposan átszabatta magát az utóbbi pár évben. Gyerekkori barátai minden bizonnyal rá sem ismernének, annyi plasztikai műtéten van már túl – ráadásul még most sem elégedett művi külsejével. Legutóbb épp Törökországban alakítottak az arcán és az orrán, de szinte bizonyos, hogy lesz még következő beavatkozás is. Az amerikai nő a Truly kamerái előtt elárulta: eddig egy kisebb lakás árát költötte a testére, ugyanis jó 150 ezer dollárba, azaz bő 50 millió forintba kerültek eddig a testmódosításai.
Sapphire egyértelműen nem bánta meg a beavatkozásokat, legfeljebb azt, mennyit várt velük.
A fiatalabb énemnek azt mondanám, korábban kellett volna kezdeni a plasztikákat. Azt hiszem, ha az extrémebb dolgokat hamarabb megcsináltattam volna, sokat spóroltam volna
– magyarázta a plasztikbaba, kiemelve: nem Barbie-ra akar hasonlítani!
"Úgy akarok kinézni, mint egy Bratz baba, mert a Barbie unalmas, főleg a film óta!"
Sapphire persze tisztában van azzal, hogy rengetegen elítélik extrém megjelenése miatt, de ez nem különösebben érdekli. Mint magyarázza, a negatív kommentek nem különösebben érdeklik, a támogatók pedig megerősítik abban, hogy jól csinálja, amit csinál – jelentette ki magabiztosan a két lábon járó műanyagbaba, aki persze egy OnlyFans-fiókot is létrehozott, hogy korhatáros tartalmakból fedezhesse a műtéteket, amik persze koránt sem veszélytelenek: már olyan is előfordult, hogy az egyik implantátuma egyszerűen felrobbant a testében! Ráadásul azért kellett a legutóbbi műtéteit a törököknél elvégezni, mert Amerikában a szakemberek már nem hajlandók fogadni!
