Változtass jelszót: fogadjunk, hogy itt még soha nem tetted meg!

Számtalan cikk íródott már a netes biztonság kapcsán, és alighanem legalább ugyanennyi fog íródni a jövőben is. Nem csak online éljük az életünket, okostelefonunkon, közösségi felületeinken vagy felhőben tároljuk az emlékeinket, családi fotóinkat, de itt tartjuk a kapcsolatot ismerőseinkkel, a munkánk egy részét is itt végezzük, és bizony a pénzügyeinket is egyre komolyabb százalékban a világhálón keresztül intézzük – kezdve a vásárlástól egészen a számlák befizetéséig. Természetesen a hackerek javarészt erre, a pénzünkre hajtanak, méghozzá újabb és újabb trükkökkel, így amellett, hogy a rendszereinket frissítjük, hogy az újabb és újabb biztonsági réseken ne legyünk kitéve támadásoknak, az is elengedhetetlen, hogy mi magunk is résen legyünk – a csalók ugyanis sok esetben épp az emberi tényezőt tartják a leggyengébb láncszemnek, így azt támadják.

Te magad tehetsz a legtöbbet a hackerek ellen Fotó: Pixabay

Mikor változtattál jelszót? Soha? Te vagy a hackerek ideális célpontja

Ugyancsak számtalan cikk született a jelszavak kezeléséről. Alighanem mindenki tudja, már álmából felkeltve is, milyen az "erős jelszó", és azt is, hogy nem szabad ugyanazt használni az összes felületünkhöz – sokan sajnos kényelemből mégis megteszik. Azonban míg a levelezésünk, a közösségi oldalunk, a netbankunk és a készülékeink jelszavai folyamatosan előtérben vannak, egy valamiről sokan megfeledkeznek: az otthoni hálózatért felelős routerről.