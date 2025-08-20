"Még mindig sokkos állapotban vagyok" – eltűntként keresték a családapát, rémisztő, hogy vesztette életét valójában

Rémisztő haláleset történt az angliai Seasalterben. Az ügy olyannyira sokkoló, mintha egy krimiíró agyából pattant volna ki. Sajnos azonban ezt a történetet az élet írta... Amy Parry kétségbeesve kereste két napig szeretett férjét, az 54 éves Edet, akinek eltűnését még a rendőrségen is bejelentette. Mint közölte, Edet utoljára otthonukban látta, utána pedig egyszerűen nyoma veszett. A család kutyája azonban 48 óra elteltével tragikus felfedezést tett: megtalálta az eltűntnek hitt Ed holttestét a kertjükben lévő fészer mögött. A kétgyermekes családanya ezt követően sokkot kapva hívta a hatóságokat, kiemelve, fogalma nem volt róla, hogy férje, akivel 17 évvel ezelőtt mondták ki a boldogító igent, végig a saját telkükön volt, miközben keresték őt.

Két napon át keresték a rendőrök a férfit. Végül kiderült: nem eltűnt, hanem a saját udvarukon vesztette életét Fotó: Freepik.com

Rémisztő, mi okozta az eltűntnek hitt férfi halálát

Csak azért találtam meg, mert az egyik kutyám folyton odament hátra, és egyszer csak bevillant. Azt hiszem, még mindig sokkos állapotban vagyok. Olyan, mintha valami filmről beszélnék

– közölte Amy, kiemelve: férje kézi láncfűrész használata közben szenvedett végzetes sérülést a bal csuklóján, miközben kerti munkát végzett. Gyakorlatilag elvérzett úgy, hogy senkitől sem tudott segítséget kérni és senki sem sietett a megmentésére.

A tragédia napján, április 21-én Amy délután fél öt körül ért haza. Fura volt számára, hogy nem találja Edet sehol, miután egy autó sem hiányzott, ráadásul a férfi pénztárcája és minden fontos irata is az asztalon volt. A telefonját viszont nem vette fel.

Olyan volt, mintha elrabolták volna. Már az elejétől furcsa volt, sehogy sem állt össze a kép

– emlékezett vissza Amy, aki végül három órával később jelentette a rendőrségen férje eltűnését.

Ed holttestére április 23-án talált rá a fészer és a kerítés közé szorulva. Azonnal értesítette hatóságokat, akik egyből kizárták az idegenkezűséget, és azt, hogy Ed szánt szándékkal okozta volna magának a sérülést, miután egyértelmű, kerti munkára utaló nyomokat találtak a telek azon részén. Az egész egy tragikus baleset volt – írja a Mirror.