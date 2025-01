Életfogytiglan várt rá, az édesanyja szelfijének köszönheti a szabadságát

Egy huszonéves fiatalembernél, Christopher Precopiánál 2017. szeptember 22-én a rendőrség csöngetett, majd bilincs kattant a csuklóján és a megyei börtönben találta magát, ahol megtudta, hogy azzal vádolják, hogy kirabolta az exbarátnőjét, valamint egy konzervnyitóval egy X-et vágott bele a korábbi partnere mellkasába. Ezzel szemben Christopher semmit nem tudott erről, és az ex-barátnőjével sem beszélt már évek óta. A rendőrség azonban első számú gyanúsítottként tekintett az ártatlan egyetemistára, akit végül az édesanyja mentett meg az életfogytiglani börtönbüntetéstől.

Gyorsan bilincsben találta magát a fiatal férfi /Fotó: Unsplash.com

Minden azzal kezdődött, hogy Christopher ex-barátnőjéhez és több szomszédjához is betörtek az éjszaka folyamán, ezután pedig valaki bántalmazni kezdte a nőt, és egy X-et vágott a mellkasába egy konzervnyitó segítségével. Amikor a rendőrség kihallgatta a lányt, ő azt mondta, hogy nincsenek haragosai, csupán egy korábbi párjával váltak el rossz viszonyban, akivel gyakran veszekedtek is régebben. Valószínűleg a lány sem gondolta át, hogy ezzel a mondatával mit szabadít rá az exére, akivel mindössze néhány hétig alkottak egy párt - számolt be róla a Unilad.

A több bűncselekménnyel vádolt fiú ügye egyre csak húzódott, és az elején nem volt biztos alibije sem a rablások időpontjára, mivel az anyukájával kettesben volt egy Austini hotelben, Texasban. A rablások pedig a szállodától félórás kocsi útra történtek, és nem tudták bizonyítani, hogy végig együtt voltak. Végül azonban a fiú édesanyja, Erin túlbuzgósága mentette meg gyermekét a börtöntől.

Erin ugyanis mániákus Facebook-posztoló volt, és mint utólag eszébe jutott, akkor is folyamatosan sztorikat és képeket posztolt, amikor a fiával Austinban volt. A képeket pedig a Meta ellátja földrajzi és időpont megjelöléssel is, így a bíróság konkrétan végignézhette, hogy hol, mikor és mit csinált a páros a szállodában, a rablások éjszakáján. Christopher pedig mondanunk sem kell, életében először biztosan örült annak, hogy több fotón is szerepelt, és nem utasította vissza az édesanyja szelfijeit

- zárta sorait a lap.